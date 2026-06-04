Zaragoza refuerza su Policía Local con más de 400 agentes en tres años: "No nos vamos a detener aquí"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha aprovechado la celebración del Día de la Patrona de la Policía Local para reivindicar el papel de los agentes como garantes de la convivencia y la seguridad ciudadana, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del ayuntamiento de seguir aumentando la presencia policial en las calles de la ciudad. El fundador y presidente del grupo editorial Prensa Ibérica, Javier Moll, ha recibido durante el acto la distinción que desde la institución han otorgado al grupo de comunicación, del que forma parte EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, por su labor de difusión en el 175 aniversario de la Policía Local.

Durante el acto institucional en el que se ha reconocido con medallas y felicitaciones públicas la labor de agentes e instituciones públicas y privadas, la primer edil ha destacado la seguridad constituye una de las prioridades de su Gobierno y defendió que "la seguridad es sinónimo de libertad". Aunque ha recordado que Zaragoza continúa siendo una ciudad segura, ha insistido en que la percepción ciudadana también debe ser atendida y que cada vez más vecinos trasladan la necesidad de sentirse protegidos en su entorno cotidiano.

En este contexto, Chueca ha señalado que la presencia visible de agentes en las calles resulta fundamental para generar confianza entre los ciudadanos y disuadir conductas que puedan alterar la convivencia. "La Policía Local genera confianza entre los ciudadanos y transmite un mensaje claro a quienes pretenden alterar la convivencia", ha afirmado.

La alcaldesa ha repasado algunos de los principales indicadores de actividad del cuerpo durante el último año. Entre ellos, ha destacado las 731 regulaciones de tráfico motivadas por obras, la participación en 365 eventos festivos y culturales y 135 competiciones deportivas, así como las cerca de 52.000 pruebas realizadas en campañas de control de alcohol, drogas y velocidad.

También ha puesto en valor la labor policial en el ámbito penal, con En esta línea, anunció la próxima puesta en marcha de la Unidad Égida, una nueva estructura especializada para reforzar la protección y el seguimiento de las víctimas de violencia de género, en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil.

Uno de los mensajes centrales de su intervención fue el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para revertir la pérdida de efectivos que venía registrando la Policía Local. Chueca aseguró que desde el inicio del actual mandato se han incorporado más de 400 agentes, incluidos los 104 de la última promoción, la cifra más elevada desde 2019. "No nos vamos a detener aquí", ha asegurado la alcaldesa, quien ha avanzado que el Consistorio continuará incrementando las plantillas, reforzando la presencia policial en las calles e invirtiendo en seguridad, con una dotación de seis millones de euros este año.

Un momento de la celebración de la patrona. / Ayuntamiento de Zaragoza

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España un mayor esfuerzo para reforzar las plantillas de los cuerpos estatales de seguridad en Zaragoza, una ciudad que ya supera los 700.000 habitantes y que, según defendió, debe contar con recursos acordes a su condición de cuarta capital del país.

La seguridad vial y el objetivo de reducir la gravedad de los siniestros viales

La alcaldesa de Zaragoza ha destacado la importancia de la seguridad y el objetivo marchado de reducir la gravedad de los siniestros viales. Hoy Zaragoza cuenta con más de 715.000 habitantes y un parque móvil de 350.311 vehículos, cifras muy superiores a las de décadas anteriores. Sin embargo, la siniestralidad y, especialmente, la gravedad de sus consecuencias, se mantienen en niveles muy inferiores a los que registraba nuestra ciudad cuando tenía menos población y muchos menos vehículos circulando por sus calles.

Medallas y felicitaciones

Durante la ceremonia, el Ayuntamiento de Zaragoza ha otorgado felicitaciones públicas a miembros de la Policía Local para reconocer los méritos contraídos en el ejercicio de sus funciones. Las distinciones recaían en una inspectora, cinco subinspectores, diez oficiales y cuarenta y cinco policías, en reconocimiento a su profesionalidad, dedicación y vocación de servicio.

Asimismo, se han entregado 31 Medallas de Plata al Mérito Profesional a integrantes del cuerpo, distribuidas entre un intendente, tres inspectores, un subinspector, tres oficiales y veintitrés policías, como reconocimiento a sus trayectorias y actuaciones destacadas al servicio de Zaragoza.

Junto a ellas, el Ayuntamiento ha concedido 12 Medallas de Plata a personas e instituciones colaboradoras que han contribuido de forma relevante al trabajo diario de la Policía Local. Entre los distinguidos figuraban responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército de Tierra, Hospital General de la Defensa, Bomberos de Zaragoza y diversos servicios municipales, poniendo de manifiesto la importancia de la cooperación institucional para garantizar la seguridad y la convivencia en la ciudad.

Uno de los momentos más destacados del acto era la concesión de las Medallas de Oro al Mérito Profesional al Intendente Principal Acero y al Subinspector Marcén, en reconocimiento a la coordinación y ejecución ejemplar de los servicios policiales durante el apagón que afectó a Zaragoza el 28 de abril de 2025. La distinción reconocía su liderazgo, capacidad de gestión y toma de decisiones en una situación excepcional, en la que la Policía Local desempeñaba un papel esencial para mantener la seguridad, garantizar la movilidad y transmitir tranquilidad a la ciudadanía en un momento de gran incertidumbre.

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La celebración ha servido igualmente para poner el broche al 175 aniversario de la Policía Local de Zaragoza, una efeméride que ha protagonizado numerosas actividades culturales, divulgativas y sociales a lo largo del último año. Por este motivo, se distinguía a 12 organizaciones y entidades que colaboraban activamente en la conmemoración, entre ellas Fundación Ibercaja, Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, la Cámara de Comercio de Zaragoza, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la ONCE, la Cooperativa Auto-Taxi de Zaragoza, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón o la Parroquia de Nuestra Señora del Portillo.