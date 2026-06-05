Días decisivos para el Parque de Atracciones de Zaragoza: la temporada está casi descartada y los inversores argentinos aceleran su llegada

El Parque de Atracciones de Zaragoza tiene casi imposible abrir sus puertas este año. El próximo sábado, 6 de junio, están programadas las dos últimas comuniones y la dirección del complejo, la sociedad de la familia Morte, debería haber trasladado un calendario de apertura al ayuntamiento, lo que no ha sucedido. La dirección tampoco ha trasladado de forma oficial, ni al consistorio ni a la plantilla, la decisión definitiva, pero todo hace indicar, por varios motivos, que la apertura está descartada en la práctica. Mientras, el grupo inversor argentino Fenix Entertainment está acelerando las gestiones para hacerse cargo del parque y en los próximos días elevará una oferta por las atracciones de los Morte, aunque la reapertura llegaría ya en 2027.

Lo más acuciante en este momento pasa por resolver el futuro más inmediato del principal complejo de ocio de la capital aragonesa, que lleva siendo gestionado por los Morte desde 1971. Los trabajadores siguen en erte hasta finales de junio y desde el comité de empresa ya deslizan que no van a aceptar una prolongación del mismo. Incluso algunas fuentes señalan que desde la dirección del Parque de Atracciones se les empieza a trasladar la idea de "abrir dentro de dos meses".

Una apertura que ven "imposible" por el estado actual del complejo. "No se ha fumigado y hay plagas de moscas y mosquitos, la piscina está sin pintar y sin llenar, los viales y las jardineras son una selva...", explican desde el comité, que expresan que, si los Morte deciden abrir, deben "extinguir el erte". A su vez, la sociedad está en concurso de acreedores y, por tanto, no puede incurrir en gastos. Es decir, si decide abrir, debe justificar que puede asumir todos los costes, algo que a día de hoy se antoja complicado por el retraso acumulado.

Precisamente, estas dos primeras semanas de junio son claves para el futuro de PAZ SA, una de las tres sociedades de Jesús Morte que ha entrado en concurso, con una deuda de 6,2 millones de euros (en conjunto suman siete millones). El administrador concursal, Alfredo Sánchez-Rubio, decano del Colegio de Abogados y del despacho Brexia Legal, ultima estos días el informe sobre la masa activa y pasiva del Parque de Atracciones, el cual debe presentar en torno al 15 de junio.

El Periódico de Aragón

Pero la decisión sobre si abrir o no abrir compete todavía a la dirección del complejo, a los Morte, a quienes el ayuntamiento prorrogó forzosamente la concesión demanial después de retrasar la entrada en vigor de la nueva adjudicación, otro de los focos de conflicto. Y es que, esa nueva contrata fue para la sociedad Moncayo Leisure, participada al 80% por el grupo argentino Fenix Entertainment y al 20% por los Morte.

El desembarco de Fenix

En cambio, la situación financiera de estos últimos pilló por sorpresa a los inversores latinoamericanos, que tienen varios complejos de ocio en Argentina y que tendrán en Zaragoza su primera incursión en el sector del entretenimiento europeo. Si bien el grupo Fenix, propiedad del empresario Marcelo Figoli, ya tiene otros negocios en España (son los principales accionistas del Burgos CF, en Segunda División) y su principal línea de actuación es la promoción de conciertos de figuras internacionales, desde Shakira hasta Luis Miguel.

Con todo, el interés de Fenix Entertainment en desembarcar en el complejo de ocio de Zaragoza sigue siendo máximo. Tanto es así que han encargado a una empresa italiana el peritaje de todas las atracciones, tanto las que son propiedad de los Morte como las que son de titularidad municipal. Las primeras, activos de la sociedad PAZ, estaban valoradas en su día en 2,7 millones de euros, y ahora se va a llevar a cabo una nueva tasación.

En ese sentido, según ha podido saber este diario, la empresa ya ha concluido el análisis y en los próximos días trasladará un informe a los responsables de Fenix. En base a ese documento, el grupo inversor argentino tasará las atracciones propiedad de los Morte y elevará una oferta económica al administrador concursal, con el que ya se han producido los primeros contactos. Dicha oferta será, previsiblemente, por un montante inferior a esos 2,7 millones, dada la situación financiera de la sociedad de los Morte, la cual desconocían en el momento de su asociación.

Moncayo Leisure

Este será el primer paso para el desembarco definitivo del grupo Fenix, el cual se podría producir ya a lo largo del verano, aunque ninguna parte quiere demorarlo más allá de los próximos Pilares (la fecha límite es el 6 de noviembre). En cualquier caso, los inversores argentinos, que se quedarán con el 20% de los Morte en Moncayo Leisure, no abrirán el Parque de Atracciones de Zaragoza, bajo su mando, hasta 2027, año en el que también deberían empezar las obras de reforma.

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Una de las principales incógnitas será entonces la de la plantilla. En estos momentos, hay una treintena de trabajadores fijos y unos 50 fijos discontinuos, que están empleados de marzo a diciembre. Aunque los pliegos no recogen la subrogación de la plantilla, desde el comité esperan que el grupo Fenix cuente con ellos dada su experiencia y formación previa. De hecho, aseguran estar "muy contentos" de que los inversores argentinos sigan adelante con su apuesta.