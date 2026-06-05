El documento más antiguo custodiado en el Archivo de Zaragoza cumple 900 años y lleva la firma de Alfonso I El Batallador

El Archivo Municipal de Zaragoza conserva un documento histórico que lleva la firma de Alfonso I El Batallador y que se muestra ahora en el Palacio de Montemuzo con motivo de su 900 aniversario. Se trata del documento más antiguo custodiado por el Ayuntamiento, pues data del año 1.126, y está estrechamente ligado a la historia de una ciudad bimilenaria, que ha sido, durante siglos, cruce de culturas.

Coincidiendo con la Semana Internacional de los Archivos, que se celebra entre el 8 y 12 de junio, el Ayuntamiento ha organizado una serie de actividades, con este ejemplar como claro protagonista. No en vano, ha conseguido "sobrevivir" 900 años hasta llegar a nuestros días, conservado en unas condiciones óptimas en el archivo para continuar intacto al paso del tiempo.

El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha presentado hoy las actividades, en el mismo palacio de Montemuzo (construcción renacentista del siglo XVI), donde los asistentes podrán contemplar este documento entre el 8 y el 12 de junio, con entrada libre, al tiempo que se organizan otras actividades con jornadas de puertas abiertas, talleres de caligrafías, visitas guiadas y conferencias. En diciembre del año 1.118, Alfonso I, rey de la casa de Aragón, tomó la ciudad de Zaragoza poniendo así fin a la taifa de Zaragoza.

La ciudad se convirtió entonces en un territorio de frontera que necesitaba ser repoblado. Con esta intención, el rey Alfonso firmó pocos años después, en 1.126, un texto por el que concedía fueros y privilegios a los cristianos mozárabes que vivían en la zona de Andalucía y Valencia para que se trasladaran a vivir a Zaragoza.

El pergamino con su copia es la pieza más antigua custodiada por el archivo y constituye una fuente excepcional para comprender la transformación de la ciudad en los años posteriores a la conquista. La efeméride coincide con la celebración de la Semana Internacional de los Archivos, promovida anualmente por el Consejo Internacional de Archivos (ICA), y servirá para acercar a la ciudadanía uno de los testimonios documentales más relevantes de la historia de Zaragoza.

Con motivo de esta conmemoración, el Archivo Municipal ha preparado un programa especial de actividades que se desarrollará entre los días 6 y 12 de junio en el Palacio de Montemuzo. La programación combinará la divulgación histórica, la difusión del patrimonio documental y la participación ciudadana, con propuestas dirigidas tanto al público especializado como al conjunto de los zaragozanos.

Programación

El eje central de la programación será precisamente la exhibición pública del documento más antiguo conservado por el Archivo Municipal, que podrá contemplarse de forma excepcional el 6 de junio por la mañana y entre los días 8 y 12 de junio, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

La muestra permitirá acercarse a esta pieza fundamental de la historia de Zaragoza y conocer su contexto histórico, así como los procesos de conservación y estudio que garantizan su preservación. Paralelamente, el Archivo pondrá a disposición del público una exposición virtual con textos elaborados por María Narbona, Érika Gómez y Sergio Martínez, acompañados de la transcripción y el estudio paleográfico y diplomático del documento.

Presentación de la programación. / Ayuntamiento de Zaragoza

Durante toda la semana, los visitantes también podrán disfrutar de la proyección del vídeo Restauración del Palacio de Montemuzo y de un recorrido visual por la historia del patrimonio zaragozano a través de una selección de fotografías históricas reunidas bajo el título Patrimonio que resiste, patrimonio perdido y patrimonio errante.

El martes 9 de junio, se celebrará una jornada de puertas abiertas que permitirá conocer de cerca las instalaciones del Archivo Municipal y descubrir algunos de los fondos documentales que custodia.

Con motivo de esta jornada se exhibirá una selección de documentos originales que recorrerá la historia de la ciudad desde el siglo XII hasta la actualidad, ofreciendo una panorámica única de más de ocho siglos de memoria escrita. Ese mismo día se organizarán varias visitas guiadas al Archivo, la Biblioteca y la Hemeroteca Municipales.

Los recorridos permitirán acceder a espacios habitualmente restringidos al público y contemplar elementos patrimoniales singulares del edificio, entre ellos el artesonado mudéjar conservado en el Palacio de Montemuzo. Las visitas serán gratuitas, aunque requerirán reserva previa debido a la limitación de plazas.

La programación continuará el miércoles 10 de junio con un taller de caligrafía histórica impartido por Ricardo Vicente Placed.

Bajo el título 'La escritura del privilegio real de 1.126', la actividad ofrecerá a los participantes la oportunidad de conocer las características de la escritura utilizada en la documentación medieval y experimentar de forma práctica las técnicas empleadas por los escribanos de la época. Como cierre de la Semana Internacional de los Archivos, el jueves 11 de junio tendrá lugar la conferencia 'El privilegio de Alfonso I (1126): 900 años de un documento que cambió la historia de Zaragoza', a cargo de las investigadoras María Narbona y Érika Gómez.

La sesión analizará el contexto histórico en el que fue otorgado el privilegio, su contenido y su trascendencia para el desarrollo de la Zaragoza medieval. Al finalizar la conferencia, los asistentes podrán participar en una visita comentada a la exposición del documento original.

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Con esta programación, el Archivo Municipal de Zaragoza quiere destacar una pieza documental excepcional que ha llegado hasta nuestros días, después de nueve siglos y reivindicar el papel de los archivos como instituciones esenciales para la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio histórico. La conmemoración ofrece además una oportunidad única para acercar a la ciudadanía la riqueza de unos fondos documentales que constituyen una parte fundamental de la memoria colectiva de Zaragoza.