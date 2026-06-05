La tienda con las tartas de queso "más baratas de España" abre su segundo local en el centro de Zaragoza

La tarta de queso es uno de los bocados dulces más aclamados por la mayoría de comensales. Ya sea más compacta, cremosa, entera o en porciones, en todas sus formas tiene fanáticos. De media en Zaragoza, en cualquier restaurante o establecimiento, un trozo de 'cheesecake' puede salir entre unos 5 o 7 euros. Sin embargo, hace algo más de un año abrió en la capital aragonesa un establecimiento que se 'lanzó a la piscina' y comenzó a vender porciones a precio de oro: a menos de un euro. Y hace apenas tres días anunciaron la apertura de una nueva tienda en pleno centro.

Se trata de One Cheesecake, que tras su gran acogida en las inmediaciones del centro comercial Gran Casa, en el barrio del Actur, va a expandir su imperio de tartas de queso 'lowcost' al Casco Antiguo de la ciudad, así lo han hecho saber por sus redes sociales. "Nos hemos vuelto locos cobrando por una porción de tarta de queso 5 o 6 euros. Por tan solo 0,95 euros vas a tener la tuya en el Centro de Zaragoza", explican en un vídeo de su perfil de Instagram.

La ubicación es desconocida hasta la fecha, aunque por sus dos publicaciones a lo largo de los últimos tres días, todo parece indicar que esta nueva tienda estará en la calle Manifestación, en pleno corazón de la capital aragonesa. Una zona estratégica para los dueños del negocio, al estar a dos minutos tanto de la plaza del Pilar, como de una de las arterias más concurridas de Zaragoza, la calle Alfonso I.

¿El día de la apertura? Otra incógnita por resolver. Los jóvenes empresarios zaragozanos a cargo de One Cheesecake irán dando información a lo largo de las próximas semanas a través de sus perfiles en redes, prácticamente a las puertas de un verano que promete arrancar con muy buen pie para los amantes del dulce con esta nueva apertura.

Variedad y servicio a domicilio

Las porciones de tarta de queso se venden desde 0,95 euros, pudiendo superar los 3,50 euros dependiendo del sabor, o incluso los 4 euros si es que se quiere pedir con un combo 'premium', lo que incluye bebida y un topping del sabor o de la galleta que tú quieras. Kinder, Dinosaurus, pistacho o chocolate blanco, hay opciones para todos los gustos.

Para quienes quieran algo más que una simple porción, también venden tartas enteras, incluso a domicilio a través de la plataforma Glovo: 22 euros la clásica y 35 euros las de pistacho y Kinder.

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One Cheesecake apuesta por este servicio al alcance de la mayoría con estos precios tan asequibles, unos que, según sus fundadores, las hacen las "tartas de queso más baratas de España". Con este segundo local, ya no hará falta coger el tranvía para hacerte con una y buscarán posicionarse como uno de los negocios revelación del Centro de Zaragoza.