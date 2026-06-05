Natalia Chueca anuncia el primer sorteo de las viviendas de alquiler asequible de Valdefierro y San José

El Ayuntamiento de Zaragoza ultima los detalles para la puesta en el mercado de 384 nuevas viviendas de alquiler asequible, las cuales estarán a disposición de los ciudadanos antes de que finalice el año 2026. Las primeras 78 viviendas se adjudicarán este mismo verano a través de un proceso de sorteo totalmente público y transparente que se activará en los próximos días. "Lejos de hablar del problema de la vivienda sin actuar, estamos ofreciendo hechos y realidades", ha dicho la regidora, Natalia Chueca.

Durante una visita a una promoción en el barrio de Valdefierro la alcaldesa ha destacado la rápida ejecución de los proyectos, dependientes de los fondos europeos. Esta promoción forma parte de las 384 nuevas viviendas de alquiler asequible que el Ayuntamiento va a poner a disposición de los zaragozanos antes de final de 2026. La sociedad municipal Zaragoza Vivienda adjudicó estas promociones repartidas en tres lotes gracias a la captación de 15,5 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos Next Generation para sufragar un programa que supone una inversión total en la ciudad de 56,3 millones.

De este modo "ya están finalizando las obras en las distintas once promociones inmobiliarias en edificios energéticamente eficientes en los distritos de San José, Las Fuentes, Valdefierro y Arrabal", ha anunciado Chueca. La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años, prorrogable de 75 años destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. Las empresas adjudicatarias de estos proyectos han desarrollado estos inmuebles de alta calidad arquitectónica, con los sellos Passive Haus, LEED, BREEAM o WELL, y se encargarán ahora también de la gestión del mantenimiento y la explotación.

Las 384 viviendas están distribuidas por los distritos de San José, con 58 viviendas en dos parcelas de la calle Miguel Servet; de Las Fuentes, con la promoción de 112 pisos en el paseo Vicente Cazcarra; del El Rabal, con los 24 pisos a través de una cooperativa en el camino Torrecillas; y de Valdefierro, con las 190 viviendas que se reparten por las calles Mercurio, Andrómeda, Piscis, Júpiter, Osa Menor, Argos y Venus.

En concreto, las de Valdefierro visitadas este viernes se encuentran en la calle Mercurio 24-26. La promoción está compuesta por 18 pisos, cuyo inmueble cumple altos niveles de eficiencia energética y las viviendas se caracterizan por ofrecer estancias conectadas, accesibles y luminosas, disponiendo de climatización aerotérmica y ventilación mecánica.

Entre 2023 y 2026 se han culminado todas estas 384 viviendas de alquiler asequible financiadas con fondos Next Generation asimiladas en una Fase I de reparto de los Fondos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Estas viviendas representan el 2,35% del objetivo nacional del Programa 6 y el 81,3% del hito autonómico de Aragón. Con ello, Zaragoza ha cumplido con el objetivo señalado en el plazo establecido, habiendo sido reconocida su labor en la gestión de los fondos europeos por los técnicos responsables de la tramitación del programa en el Ministerio de Vivienda.

Proceso de adjudicación

Chueca ha recordado que en los próximos días se podrá lanzar ya la plataforma digital que ha preparado la promotora de estas viviendas para comenzar con el proceso de publicidad y asignación de los primeros pisos distribuidos en tres edificios: dos en Valdefierro (calle Argos 8 y calle Mercurio 24-26) y uno San José (calle Miguel Servet 202). En esa web se gestionarán un total de 78 viviendas que se convertirán en el hogar de unos 300 zaragozanos, ha recordado la primera edil. Estos dos primeros sorteos (uno conjunto para los dos inmuebles de Valdefierro y otro para el de San José) abrirán el camino del resto de promociones.

El proceso lo ejecutará, como marca la normativa del programa europeo, la promotora de estos inmuebles y contará con una comisión mixta de seguimiento donde estarán presentes las administraciones públicas. "Será un proceso transparente, público, publicitado y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, que se ejecutará mediante sorteos públicos con certificación notarial entre los solicitantes y la consiguiente adjudicación", ha detallado Chueca. Toda la información y criterios concretos se expondrán en la plataforma digital creada y se podrán atender todas las dudas de manera presencial tras solicitar cita previa mediante teléfono.

Primero se expondrán las bases con los requisitos; después se abrirá un periodo de solicitud; y a continuación se hará el sorteo público, la revisión de los requisitos entre los afortunados y la adjudicación final. Se generá, además, una lista de espera o reserva asociada a cada sorteo para futuras vacantes.

El objetivo es que estas primeras 78 viviendas (41 en la calle Argos, 18 en la calle Mercurio y 19 en la calle Miguel Servet) puedan entregarse a partir ya de este verano, si no existen contratiempos con la conexión de servicios y suministros de terceros, y continuar de manera progresiva con el reparto de las otras promociones restantes.