Las obras de un demandado centro cívico de Zaragoza tendrán un sobrecoste de más de medio millón de euros

Las obras del demandado centro cívico de Vía Hispanidad, en Zaragoza, tendrán un sobrecoste superior al medio millón de euros. Concretamente, de 524.489,82 euros (IVA incluido), a raíz de una serie de actuaciones relacionadas con la cimentación del edificio que no estaban previstas inicialmente y que han supuesto un incremento en el precio de cerca de un 9%. Así lo ha aprobado este viernes el Gobierno municipal del PP, dejando el coste final del proyecto en algo más de 6,36 millones de euros, una cifra muy cercana al precio base de licitación, que rondaba los 6,5 millones de euros.

En ese sentido, la constructora aragonesa MLN se adjudicó en mayo de 2024 el contrato por más de 5,8 millones de euros, comprometiéndose además a tenerlas concluidas en 22 meses, dos menos de los exigidos en los pliegos (24). Estos inconvenientes que han aparecido en el subsuelo del centro cívico fueron detectados por un estudio geotécnico realizado a principios de junio de 2024, por lo que no deberían alterar el plazo de entrega de las obras, previsto para este verano.

Esta circunstancia se detectó cuando se iniciaron los trabajos de excavación, se encontraron escombros y rellenos procedentes de demoliciones previas, las cuales no estaban contempladas en el estudio geotécnico original, del año 2005. Por ello, se recomendó entonces la eliminación de esos escombros, la demolición de los restos de obra de fábrica y otras cimentaciones parecidas bajo los escombros y el relleno del hueco excavado con material granular de calidad.

En cualquier caso, esta modificación del contrato no altera la naturaleza global del proyecto y, además, no tiene una alteración en el precio superior al 50% (sin contar el IVA), quedándose el sobrecoste en el 8,98%. Las obras, además, pudieron continuar con normalidad ya que ese alza económica no superó el 10%.

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Asimismo, también se ha aprobado sustituir unas partidas por otras "equivalentes a las contempladas en el proyecto de ejecución", y que en este caso están asociadas a la instalación de la climatización y la cubierta. En este último caso, no ha habido sobrecoste alguno.