Oficial: El Parque de Atracciones de Zaragoza no abrirá este año

El Parque de Atracciones de Zaragoza no abrirá sus puertas este verano por primera vez en más de 50 años. La actual gestora, la sociedad PAZ SA, propiedad de la familia Morte, ya ha comunicado su decisión al Ayuntamiento de Zaragoza, en la que alegan "razones económicas" por las que no abrirán este año. Con todo, PAZ seguirá siendo la gestora hasta que se culmine la nueva adjudicación a Moncayo Leisure, que quiere acelerarse este verano.

En ese sentido, esta última SL está participada al 80% por el grupo argentino Fenix Entertainment y al 20% por la empresa de Jesús Morte, aunque esta última ha entrado en concurso de acreedores con deudas que superan ampliamente los 6 millones de euros.

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En los próximos días, el grupo Fenix elevará una oferta económica al administrador concursal, Alfredo Sánchez-Rubio, por los activos de los Morte. Es decir, las atracciones de su propiedad, en su día valoradas en 2,7 millones, aunque el montante será inferior. La intención de los inversores argentinos y del ayuntamiento es acelerar el proceso y llevarlo a cabo en verano, aunque el límite es noviembre. Por tanto, más pronto que tarde Fenix se quedará con el 100% de la gestión del complejo de ocio, con la intención de reabrirlo ya en 2027.