Zaragoza se anticipa y ya prepara la Navidad: aumenta la inversión en luces con novedades en el centro

El Gobierno municipal de Natalia Chueca ha aprobado la salida a licitación del suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado ornamental de la próxima campaña de Navidad en Zaragoza. Con un presupuesto total base de licitación que supera los 1,5 millones de euros, en torno a 300.000 euros más que el pasado año, la capital aragonesa extenderá la ambientación navideña con novedades como un nuevo techo luminoso en la calle Alfonso, la incorporación de alumbrado en la plaza de España, o un nuevo corredor de luz que irá desde la plaza de San Miguel hasta la iglesia de Santiago.

La ciudad debe prepararse con meses de antelación para cumplir los plazos y poder engalanar sus calles, plazas y avenidas principales. El objetivo de este gran despliegue es "generar ilusión ciudadana, crear una atmósfera nocturna agradable para el paseo y, al mismo tiempo, contribuir de manera directa a la revitalización y dinamización del comercio local de proximidad".

Para asegurar una correcta gestión, eficiencia en el montaje y la máxima espectacularidad en las calles, el contrato se articula en tres lotes independientes. Por un lado, en Lote 1, de alumbrados singulares y el montaje del gran árbol de Navidad, cuenta con un presupuesto base de 1.352.538 euros. Este lote asume el mayor volumen de la decoración. Comprende el alquiler, transporte, montaje, legalización, mantenimiento y desmontaje de instalaciones en viales y plazas. Su mayor atractivo reside en el montaje y desmontaje del imponente árbol de Navidad en forma de cono de 21 metros de altura, propiedad del Ayuntamiento, así como la instalación de espectaculares techos luminosos.

Por otro lado, el Lote 2 hace referencia a los motivos navideños individuales 3D y cuenta con un presupuesto de 151.250 euros. Está destinado exclusivamente a la instalación, realización de acometidas eléctricas y mantenimiento de elementos luminosos tridimensionales ubicados en la calle. Estas figuras están diseñadas para interactuar de forma cercana con los transeúntes, siendo el punto ideal para la fotografía y el disfrute familiar a pie de calle.

Iluminación en la plaza del Pilar. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Por último, el Lote 3 sirva para la asistencia técnica y supervisión, dotado con 12.859,88 euros, y garantiza la máxima seguridad técnica del proyecto. La empresa adjudicataria supervisará, coordinará y colaborará en los trabajos para asegurar el perfecto estado de la seguridad estructural, eléctrica y mecánica de todo el alumbrado de la ciudad. Cabe destacar que, para garantizar una supervisión independiente, el adjudicatario de este lote no podrá ser adjudicatario de los dos primeros.

Cronograma

El pliego de condiciones de la licitación establece un riguroso cronograma para el desarrollo del proyecto y el disfrute ciudadano: inicio del suministro y montaje el 1 de octubre de 2026 (o tras la firma del contrato si la fecha fuera posterior); inauguración del alumbrado a partir del 20 de noviembre de 2026; cierre previsto para el 7 de enero de 2027; y el plazo de desmontaje máximo será hasta el 28 de febrero de 2027.

Durante el periodo festivo, las luces engalanarán Zaragoza diariamente en un horario de funcionamiento que irá ininterrumpidamente desde las 17:30 horas (u ocaso solar) hasta la 1:00 de la madrugada. Reafirmando el fuerte compromiso medioambiental del Consistorio, toda la iluminación que se instale deberá utilizar tecnología LED. De esta manera, se minimizará drásticamente el consumo eléctrico garantizando grandes resultados lumínicos y visuales.

Todos los distritos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha trazado un extenso mapa lumínico para llevar la magia a numerosos distritos de la ciudad, permitiendo que la mayoría de los vecinos cuenten con iluminación navideña espectacular cerca de sus domicilios.

Las ubicaciones principales para las instalaciones singulares (Lote 1) incluyen los techos luminosos en la calle Alfonso y el paseo de la Independencia; la iluminación en la plaza del Pilar (con incidencia en la Casa Consistorial) y ornamentación de árboles y farolas (con la inclusión de los motivos "Z de Zaragoza") en la plaza de España; los entornos emblemáticos como el Puente de Piedra (en las columnas de alumbrado y en los apartaderos), las escalinatas de Alfonso el Batallador en el Parque José Antonio Labordeta, la plaza Europa y la figura de la Virgen del Pilar en la céntrica plaza Aragón; las grandes arterias urbanas y bulevares como los paseos Gran Vía, Fernando el Católico, Sagasta, la entrada a Zaragoza por avenida Ciudad Soria y la avenida de los Pirineos, así como la plaza Paraíso; e importantes ejes comerciales barriales y vías de alto tránsito peatonal, tales como las calles Delicias, León XIII, Tomás Bretón, Sobrarbe, Compromiso de Caspe, avenida América, plaza de La Lonja, Cinco de Marzo y plaza de San Miguel.

Por su parte, los motivos navideños individuales 3D a pie de calle (Lote 2) transformarán rincones habituales en espacios mágicos de encuentro. Podrán disfrutarse en puntos como la Puerta del Carmen, la plaza de la Ciudadanía, las plazoletas de Gran Vía y Fernando el Católico, la plaza Santiago Sas, el parque de los Incrédulos, la plaza Armonía, el entorno de la Casa Solans en la calle Bielsa, la rotonda de avenida Cataluña con la Z-30 y la calle Clara Campoamor.

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Todo el proceso será guiado y auditado tanto técnica como estéticamente por la Jefatura del Servicio de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Zaragoza, la cual verificará que la iluminación cumpla con los máximos estándares exigidos. Con este potente despliegue, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso por organizar una Navidad en la que la luz será un gran motor social y económico, situando a la capital aragonesa como un referente estético, seguro y sostenible.