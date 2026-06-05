Zaragoza se convierte en el epicentro de la barbería profesional por un día: "Es la mejor competición de España"

Zaragoza acogerá el próximo 6 de junio de 2026 la Gran Final de la Booksy Barber League by SoyBarbudo, una competición nacional que reunirá en el WTC Zaragoza a algunos de los barberos y barberas con mayor proyección del país. El evento forma parte de la liga impulsada por SoyBarbudo, que se presenta como la primera liga de barberos de España y que este año incorpora a Booksy como socio principal.

La final contará con 40 finalistas repartidos en tres grandes categorías: Profesionales Élite, Profesionales Revelación y Jóvenes Promesas. Según la relación oficial publicada por la organización, competirán 21 participantes en Élite, 9 en Revelación y 10 en Jóvenes Promesas, después de superar las distintas fases previas del campeonato.

La Booksy Barber League se estructura como una competición por fases. La primera, denominada Fase Cero, se desarrolla en formato online y consiste en la presentación de trabajos fotográficos. Posteriormente llegan las semifinales presenciales, celebradas en varias sedes, y finalmente la gran final, en la que los seleccionados compiten en directo ante el jurado y el público. En las fases presenciales, los participantes realizan trabajos libres de corte y complemento, con la barbería, el acabado y la puesta en escena como elementos centrales de la prueba.

Las bases de la competición establecen que el estilo es libre, tanto en semifinales como en la final, y que cada profesional compite de forma individual. Los participantes deben acudir con su propio modelo, que tiene que presentarse sin un corte previo del día, y en las pruebas presenciales se exige realizar un corte con un mínimo de cabello trabajado. La elección de los ganadores corresponde al jurado, formado por profesionales del sector, y la valoración final se considera inapelable.

Técnica, velocidad y calidad

Además de las categorías principales, esta edición incorpora la prueba Booksy Fast Fade, una modalidad específica en la que se premia la capacidad de ejecutar un degradado limpio, preciso y bien terminado en solo 15 minutos. La organización subraya que no se trata únicamente de velocidad, sino de mantener la técnica y la calidad dentro de un tiempo limitado.

La relevancia del evento va más allá de la competición. La Booksy Barber League se ha consolidado como un escaparate para el talento emergente y profesional de la barbería española, ofreciendo visibilidad, experiencia, aprendizaje y conexión con marcas, escuelas y referentes del sector. Para Zaragoza, la celebración de la final supone reforzar su papel como punto de encuentro nacional de la barbería, después de que SoyBarbudo ya destacara la ciudad como epicentro del sector en anteriores citas celebradas en el WTC.

La Booksy Barber League – Liga de Barberos es la evolución de la Barber League by SoyBarbudo, presentada como la primera —y en 2026 “única”— liga profesional de barberos y barberas de España. Nació dentro del ecosistema de SOYBARBUDO, plataforma y premios especializados en barbería, como una forma de convertir el talento barbero en una competición con ranking, fases, jurado, categorías y una gran final anual. Su primera final se celebró el 1 de diciembre de 2024 dentro de la VI edición de los Premios SOYBARBUDO, en Sevilla, y la propia organización la definió como “la primera edición de La Barber League, la primera liga de barberxs de España”.

La edición 2026 mantiene esa estructura de liga: Fase Cero online, semifinales en cuatro sedes durante abril y mayo, y Gran Final el 6 de junio en Zaragoza. Además, incorpora categorías como profesionales élite, revelación, jóvenes promesas y una novedad llamada Booksy Fast Fade, una prueba de fade en 15 minutos donde no gana simplemente el más rápido, sino el mejor trabajo dentro del tiempo marcado.

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Sobre cuántas ediciones lleva: como Barber League, lleva dos ediciones celebradas —2024 y 2025— y la tercera, 2026, en curso. Como marca Booksy Barber League by SoyBarbudo, 2026 parece ser la primera edición bajo ese naming, porque la alianza con Booksy se anunció oficialmente para ese año.