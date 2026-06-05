Zaragoza lanza un contrato para actuar sobre las zonas verdes de los patios de más de 80 colegios públicos

El Gobierno municipal de Zaragoza ha aprobado este viernes el pliego de condiciones para la contratación del servicio de mantenimiento de los espacios verdes y elementos vegetales de los patios escolares del municipio, un nuevo contrato que permitirá garantizar la conservación, seguridad y adecuada gestión de una infraestructura verde compuesta por 3.856 árboles y 64.621 metros cuadrados de zonas verdes, distribuidos en más de 80 centros educativos públicos de la ciudad. El presupuesto base del contrato, que tendrá dos lotes, es de 250.000 euros anuales, con una duración de tres años prorrogable por otros dos más.

La iniciativa responde al compromiso municipal de consolidar y preservar las actuaciones de renaturalización impulsadas en los últimos años en numerosos colegios de Zaragoza, así como de asegurar que los espacios vegetales existentes dispongan de un mantenimiento profesional y continuado. El servicio abarcará más de 80 centros públicos de Educación Infantil y Primaria, colegios públicos de educación especial y centros públicos integrados distribuidos por todo el término municipal.

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado que "este contrato supone un paso muy importante porque nos permite abordar por fin de manera integral el mantenimiento de los espacios verdes de los patios escolares, algo que siempre ha sido uno de los objetivos de este Gobierno municipal. Con esta licitación podremos garantizar la conservación adecuada de unas infraestructuras verdes que aportan beneficios ambientales, educativos y sociales a miles de escolares zaragozanos".

El contrato se enmarca en la estrategia municipal de adaptación al cambio climático y en las actuaciones de renaturalización urbana impulsadas por el ayuntamiento, en concreto dentro del programa "Adapta tu Patio". Asimismo, da continuidad al protocolo de colaboración suscrito entre el consistorio y el Gobierno de Aragón para facilitar la transformación y mejora ambiental de los patios de los centros docentes públicos.

La concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, este viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Más del 80% de los colegios incluidos en el ámbito del contrato cuentan actualmente con espacios verdes o elementos vegetales que requieren algún tipo de conservación periódica. La presencia de arbolado, céspedes, arbustos, setos, jardineras y otras infraestructuras vegetales exige actuaciones especializadas para garantizar su correcto estado, especialmente teniendo en cuenta que se trata de espacios utilizados diariamente por población infantil.

Dos lotes

El nuevo servicio se dividirá en dos grandes lotes. El primero estará destinado al mantenimiento del arbolado, incluyendo labores de inspección, poda de formación y mantenimiento, control de riesgos, gestión de plagas, reposición de ejemplares, plantaciones y seguimiento técnico especializado. El segundo lote abarcará las zonas verdes y arbustivas, con trabajos de siega, desbroce, recorte de setos, reposición de vegetación, mantenimiento de sistemas de riego y conservación de elementos de apoyo vinculados a los procesos de renaturalización.

Uno de los aspectos más relevantes del contrato será la implantación de criterios de gestión ambiental avanzada, alineados con las políticas municipales de infraestructura verde y biodiversidad. De este modo, se priorizará la gestión integrada de plagas mediante métodos biológicos y preventivos, evitando el uso de herbicidas de síntesis química y reduciendo al mínimo imprescindible la utilización de productos fitosanitarios.

Asimismo, las labores de poda estarán orientadas a la conservación de la estructura natural de los árboles, evitando actuaciones agresivas y favoreciendo la generación de sombra, la mejora del confort térmico y el mantenimiento de los beneficios ecosistémicos que proporciona el arbolado. En las zonas de césped y praderas se aplicarán criterios que favorezcan la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales, ajustando las frecuencias de siega para compatibilizar el uso escolar con el desarrollo de hábitats favorables para insectos polinizadores y fauna auxiliar.

El contrato también contempla la vigilancia permanente del estado del arbolado mediante inspecciones visuales programadas y protocolos específicos para detectar posibles riesgos. Los ejemplares serán objeto de seguimiento técnico continuado con el fin de garantizar la seguridad del alumnado y del personal de los centros, así como de preservar el patrimonio verde existente.

Otro de los ejes fundamentales será el mantenimiento y optimización de las redes de riego, consideradas esenciales para asegurar la supervivencia y el crecimiento de la vegetación en un contexto marcado por las altas temperaturas y los efectos del cambio climático. Las actuaciones incluirán revisiones periódicas, reparaciones de averías, renovación de elementos deteriorados y ajustes de programación para mejorar la eficiencia hídrica.

La licitación incorpora además una "importante" dimensión social. Siguiendo los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza y la legislación vigente en materia de contratación pública, el contrato estará reservado exclusivamente a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. Esta fórmula permitirá compatibilizar la mejora ambiental de los espacios escolares con la generación de oportunidades laborales para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

'Adapta tu patio'

Paralelamente, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde a un acuerdo marco que permitirá desarrollar de forma ágil y continuada el programa municipal "Adapta tu patio", destinado a transformar y renaturalizar los espacios exteriores de los centros educativos públicos de la ciudad. El contrato contará con un presupuesto máximo de 500.000 euros para los dos primeros años de vigencia (250.000 euros anuales) con posibilidad de prorrogarse otros dos años más, lo que permitiría alcanzar una inversión global de hasta un millón de euros.

El objetivo es impulsar actuaciones que mejoren el confort climático, la habitabilidad y el valor educativo de los patios escolares. Entre las intervenciones previstas figuran la creación de nuevas zonas de sombra mediante vegetación o estructuras específicas, la sustitución de superficies duras para reducir el efecto isla de calor y la incorporación de elementos que favorezcan el juego, la convivencia y el aprendizaje al aire libre.

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La experiencia obtenida en los proyectos desarrollados en los dos últimos años servirá de base para la ejecución de nuevas actuaciones en distintos colegios de la ciudad. Cada intervención podrá alcanzar una inversión de hasta 50.000 euros, permitiendo adaptar progresivamente un mayor número de patios escolares a los retos climáticos.