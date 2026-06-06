El agustino zaragozano que convivió con León XIV: "Si tengo la oportunidad, le diré que Zaragoza tiene los brazos abiertos para recibirle"

Hace poco más de un año recordaba con cariño su etapa de convivencia en Roma. Ahora espera poder saludarle cara a cara como papa en su primera visita oficial a España. Pablo Tirado, director del Colegio San Agustín de Zaragoza, participará en el encuentro que León XIV mantendrá con los religiosos agustinos durante su primera visita a España y tiene claro qué quiere decirle si dispone de unos segundos a solas con él: "Le diré que Zaragoza tiene los brazos abiertos para recibirle".

La frase resume el deseo de muchos católicos aragoneses ante un viaje histórico. León XIV llega a España apenas un año después de su elección como pontífice, una visita especialmente significativa porque su predecesor, Francisco, nunca llegó a viajar al país.

Para Tirado, además, la cita tendrá un componente personal. Entre 2003 y 2006 convivió en Roma con quien entonces era simplemente el hermano Robert Prevost, superior general de los agustinos. Durante tres años compartieron la vida diaria en una comunidad formada por decenas de religiosos. "Ni somos amigos íntimos ni somos personas extrañas", explica. "Vivimos en la misma comunidad y coincidíamos con frecuencia". De aquellos años conserva el recuerdo de una persona "sencilla y cercana, todo al mismo tiempo".

"Me habría gustado que hiciese una escala en Zaragoza"

El director del colegio zaragozano reconoce que una visita a Zaragoza era prácticamente imposible dentro de la agenda papal, pero admite que le habría gustado que la capital aragonesa figurara en el recorrido. "Santa María del Pilar no deja de ser un referente dentro de la fe en España y también internacionalmente", señala. "Por supuesto que me habría gustado que hubiera hecho una pequeña escala aquí".

Por eso espera aprovechar la audiencia privada que León XIV mantendrá con los religiosos agustinos para trasladarle personalmente la invitación. "Espero que podamos tener aunque sea diez segundos cara a cara", comenta.

La visita tiene un significado especial para toda la familia agustiniana. "Supone un orgullo institucional y personal para quienes hemos tenido la suerte de convivir con él. Pero también una responsabilidad", afirma Tirado. A su juicio, buena parte de los mensajes que está lanzando el nuevo papa están profundamente ligados a la espiritualidad de San Agustín.

Especialmente la idea de la unidad. "Habla de estar todos unidos en Cristo, pero eso luego se traduce en crear puentes, crear diálogo y favorecer la integración". Un mensaje que considera especialmente necesario en el contexto actual y que cree que seguirá marcando el pontificado.

Junto a la unidad, espera que León XIV siga impulsando otros dos rasgos característicos de la tradición agustiniana: la interioridad y el servicio. "Creo que nos va a llamar a ser testigos de la interioridad, de la unidad y del servicio", explica.

Lo que nadie esperaba, recuerda, era que aquel religioso con el que compartió comunidad acabara ocupando la silla de San Pedro. "No creo que ni él mismo se lo pudiera imaginar", asegura. "Otra cosa es que reuniera condiciones de idoneidad. No me cabe ninguna duda de eso", expone.

"Su nombramiento fue una muy grata sorpresa"

De hecho, ni siquiera quienes trabajaron más estrechamente con Prevost durante años dentro de la orden contemplaban seriamente esa posibilidad hasta las jornadas previas al cónclave. "Su nombramiento fue una muy grata sorpresa para nosotros", afirma.

Ahora, apenas un año después de aquella elección histórica, Tirado volverá a encontrarse con él. Esta vez ya no será con el hermano Robert Prevost en los pasillos de la comunidad agustiniana de Roma, sino con León XIV, papa de la Iglesia católica. Y si tiene ocasión, le lanzará una invitación muy concreta: que en su próximo viaje a España haga una parada en Zaragoza.