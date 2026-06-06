Una gran promotora vasca irrumpe en el mercado inmobiliario de Zaragoza y compra una manzana para construir 234 pisos por 26 millones de euros

Una gran promotora vasca, con menos de dos años de vida, ha irrumpido con fuerza en el mercado inmobiliario de Zaragoza. Naiz Homes va a comprar una de las manzanas de oro del Barrio del AVE, la M5, para construir 234 viviendas libres junto a la estación Delicias por cerca de 26 millones de euros. Concretamente, por 25,9 millones (IVA incluido), que le han valido para imponerse a otras tres empresas en la puja celebrada este viernes en el seno de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, propietaria de los suelos.

Una subasta pública que ha estado muy disputada, pero en la que el músculo económico de esta family office vasca ha sido determinante a la hora de decantar la balanza. Así, Naiz Homes, a través de una de sus filiales (Texas Gestión Global SL), se ha impuesto a tres grupos con un recorrido muy destacado en la capital aragonesa: Lobe, Plaza14 y Neinor Homes.

En ese sentido, su oferta económica era la más alta, esos 25,9 millones de euros, por encima de los 24,9 que ha ofertado Neinor (compañía que acaba de cerrar la adquisición de Aedas Homes, la promotora que construyó una urbanización residencial idéntica en la pastilla colindante a la que se acaba de vender). En cambio, esta última no quedó en segunda posición, lugar en el que ha terminado el grupo Lobe, a través de su filial Araopesa SL.

Solar que ha comprado Naiz Homes por 25,9 millones de euros en Zaragoza, junto a la estación Delicias. / Jaime Galindo

Lobe ofertó 23,6 millones, pero con la salvedad de que ofrecía pagar a tocateja la adquisición del solar. Es decir, en un único pago, lo que le daba más fuerza y le ha dejado a pocos puntos de llevarse el gato al agua. Mientras, Naiz Homes ejecutará la inversión en tres años, aportando un 10% en el momento de la firma (en las próximas semanas), otro 10% dentro de un año, un 20% dentro de dos y el 60% restante dentro de un plazo máximo de tres cursos, en 2029. Neinor y Plaza14 (su puja era por 22,3 millones) plantearon un fraccionado similar.

Irrupción fulgurante

En cuanto a la family office vasca Naiz Homes, se trata de una promotora que ha tenido una irrupción fulgurante en el mercado inmobiliario del país. Fue constituida en septiembre de 2024 y su equipo directivo está formado por Domingo Arotzarena (uno de los grandes protagonistas del ladrillo con capital vasco), Enaut Saiz Zubeldia y Salvador Urbistondo. Entre los tres suman una experiencia previa con más de 40.000 viviendas entregadas y transacciones por un valor superior a los 5.000 millones de euros. Además, cuentan con la aportación de inversores privados.

Según ha podido saber este diario, el interés de Naiz Homes por Zaragoza y Aragón viene de lejos. Llevaban tiempo estudiando la situación hasta que han encontrado la oportunidad de introducirse en el mercado, siendo la comunidad aragonesa su próximo objetivo dentro de su fase de crecimiento. Hasta ahora, sus proyectos se centraban en el País Vasco, Madrid y Andalucía.

De hecho, hace unas semanas compraron los suelos de La Térmica en Málaga por 100 millones de euros. Ahí construirán 400 pisos de lujo, en una de las grandes operaciones residenciales de la capital malacitana. En la actualidad, Naiz tiene siete promociones en curso, todas ellas para viviendas de alto standing: tres en Málaga (Teatinos, Casares del Sol y Mijas), tres en Madrid (Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y San Sebastián de los Reyes) y una en su País Vasco natal, en San Sebastián.

Proyección de las 400 viviendas que Naiz levantará en La Térmica de Málaga. / Naiz Homes

A su vez, en su propia página web ya anuncian otras cuatro promociones con distintas tipologías, tanto bloques de viviendas como el de Zaragoza como unifamiliares, que saldrán a la venta próximamente. Una, la mencionada en La Térmica de Málaga, a la que se suman otras dos en el País Vasco (Berango y San Sebastián, junto a la playa de Zurriola) y otra en Pozuelo de Alarcón. En total, todas las operaciones suman cerca de un millar de viviendas proyectadas e inversiones en compra de suelo multimillonarias, por encima de los 200 millones.

La parcela

De vuelta a Zaragoza, la manzana que va a comprar en los próximos días la joven y pujante promotora vasca está situada junto al centro de especialidades Inocencio Jiménez, en la plaza sur de la estación Delicias y con salida a la avenida Navarra. Tendrá un máximo de 234 viviendas libres, algunas de ellas ubicadas en una torre que tendrá 20 plantas y podrá alcanzar los 60 metros de altura, con un diseño muy similar al de la promoción contigua, comprada en 2019 por Aedas Homes y construida y habitada desde hace varios años.

En ese sentido, 120 viviendas se repartirán entre la torre de 20 alturas y otro inmueble de siete plantas; y las 114 restantes en otros dos bloques de siete y seis alturas, respectivamente. Se trata de unos suelos con una edificabilidad de 31.856 metros cuadrados, divididos en tres subparcelas, dos de ellas residenciales (25.356 m) y otra para usos comunes y de otro tipo para la que se reservan 6.500 m2.

Últimos suelos a la venta

Gracias a esta operación, Zaragoza Alta Velocidad se desprenderá así de uno de sus principales activos inmobiliarios, al cual ya había intentado dar salida, sin éxito, en 2015 y 2016. Cuando se confirme la venta de la parcela M5 a Naiz Homes, tan solo tendrá un solar a la venta en la parte urbanizada del Barrio del AVE, el que permite construir un rascacielos con 440 pisos y 150 metros de altura, por el que ha habido tanteos en el sector pero que está lejos de salir a subasta.

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En el Portillo, ZAV tiene también a la venta un suelo residencial para 220 pisos de lujo, que saldrán a licitación previsiblemente cuando concluyan las obras de urbanización del nuevo parque. Y queda pendiente la trasera de Augusta, en la parte oeste del Barrio del AVE que se levantó sobre los viejos suelos ferroviarios, en la que caben cerca de 2.000 viviendas, aunque el ayuntamiento y la DGA (socios junto a Adif de ZAV) quieren elevar la edificabilidad e incluir VPO.