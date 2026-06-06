La Mercería Lencería La Goyosa es uno de esos comercios que forman parte de una larga lista de pequeños comercios en extinción de Zaragoza. Tras décadas de historia, el negocio inicia una nueva etapa de la mano de Amaranta, zaragozana de 46 años, que lleva casi dos años al frente del establecimiento. Su local se encuentra ahora en Paseo Teruel, 30, local izquierdo, a escasos metros del anterior, pero con un aire completamente renovado.

El traspaso ha supuesto un impulso muy positivo para la tienda, además de requerir un arduo trabajo para recolocar todos los productos en el menor tiempo posible. En el nuevo espacio, se ha realizado un lavado de cara integral, el cual ha permitido mejorar la iluminación, actualizar las instalaciones y ofrecer una más moderna tanto en el interior como en el exterior del local. Aún así, el esfuerzo ha merecido la pena: "Ahora está todo mucho más a mano y se nota", ha señalado la dueña.

Amaranta nunca imaginó que terminaría dedicándose al mundo de la mercería. Siempre ha sido creativa y habilidosa, pero su trayectoria profesional había transcurrido en otro ámbito. Vivió muchos años en Barcelona, donde trabajó durante un largo periodo y formó su familia. Hace unos años, decidió volver a Zaragoza por motivos personales: "Buscaba un cambio de vida, algo más tranquilo... y voy yo y me meto en un negocio", bromea Amaranta.

La histórica mercería La Goyosa se reinventa en el centro de Zaragoza con un local renovado: "Ahora está todo mucho más a mano" / Pablo Ibáñez

Dueña por sorpresa

La oportunidad llegó cuando supo que La Goyosa se traspasaba por jubilación. Detrás del mostrador había dos socias que levantaron el negocio durante décadas. Una de ellas, falleció poco después del traspaso, la otra vive cerca y visita con frecuencia la tienda. Amaranta estuvo durante unos meses aprendiendo el funcionamiento, la gestión, los productos de la tienda y, por ello, les guarda un agradecimiento profundo: "Todo lo que sé me lo han enseñado ellas. Yo venía de ser dependienta, pero nunca había llevado un negocio propio". Durante meses aprendió a gestionar pedidos, proveedores, facturas y el funcionamiento de un negocio que requiere abarcar diversas funciones laboralmente.

Una de la ventajas de asumir un negocio con tanta trayectoria es la clientela fiel: "Juegas con una ligera ventaja. Los clientes de toda la vida siguen viniendo, y yo también me he hecho mi propia clientela. Si hubiera empezado de cero en otro barrio, hubiese sido mucho más complicado". La zona, pese a estar cerca del centro, mantiene un espíritu muy de barrio: la gente compra en el comercio local, en el mercado y valora el trato cercano.

La histórica mercería La Goyosa se reinventa en el centro de Zaragoza con un local renovado: "Ahora está todo mucho más a mano" / Pablo Ibáñez

Una amplia oferta

La oferta de La Goyosa es amplia: hilos, cintas, cremalleras, madejas y todo lo necesario para coser, además de una sección de lencería con sujetadores, bragas, pantis, medias, pijamas, camisones y ropa de baño. También dispone de una pequeña selección de ropa de calle y otra de moda infantil, actualmente en liquidación,además de detalles como pañuelos, coleteros, abanicos. "Aquí la gente puede tocar el producto, ver la calidad, pedir tallas específcas, etc. Eso no te lo dan los grandes almacenes", ha reivindicado la responsable.

El auge del comercio online es uno de los grandes rectos del sector y Amaranta lo nota: "La gente busca comodidad, pero no pueden tocar los materiales ni hablar con quien se les asesore". Aunque no descarta abrir una página web en el futuro, por ahora prefiere centrarse en consolidar su venta física. Aún así, su presencia en redes funciona: un vídeo explicando el cambio de local que le hizo ganar cien seguidores en un solo día.

Según le han relatado los proveedores, muchas mercerías han cerrado la persiana a lo largo de los años. Aunque ahora nos encontramos con un pequeño 'boom' de gente joven que empieza a coser y hacerse sus arreglos resulta: algo escaso.

Como autónoma, reconoce que el camino no es fácil: "Todo es muy caro y hay que pagar muchísimas cosas. Si los autónomos hiciéramos huelga, el país se pararía". A pesar del reciente apoyo de las administraciones al pequeño comercio, lo considera insuficiente: "El lema de Volveremos está bien, pero se podría hacer más".

Noticias relacionadas

Pese a las dificultades, Amaranta mantiene la ilusión intacta y los clientes lo valoran. Una de sus habituales clientas lo resume así: "Estoy encantada con ellas. Desde que abrieron, siempre me han tratado de maravilla". La Goyosa inicia así una nueva etapa, con la esencia de siempre y la energía de renovada por quien apuesta por el comercio de proximidad.