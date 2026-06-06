La operación asfalto de este verano en Zaragoza será un 20% más cara por la subida del precio del crudo: estas son las calles que se arreglarán

Zaragoza ha lanzado un nuevo contrato para mejorar la pavimentación de la ciudad. Esta iniciativa permitirá ejecutar campañas de mejora y asfaltado de manera más ágil, extensiva y sostenida en el tiempo, superando las limitaciones de los planes que se concentraban únicamente en los meses de verano. El objetivo principal es ofrecer un modelo de gestión eficiente que responda a las necesidades reales de mantenimiento y seguridad vial, beneficiando directamente tanto a conductores como a peatones en su día a día.

El procedimiento de adjudicación para estas obras de pavimentación en las calzadas se ha tramitado de forma ordinaria y abierta, con un presupuesto base inicial de 8.712.000 euros (IVA incluido) para sus dos primeros años de vigencia. El acuerdo contempla un potencial total de hasta 14,4 millones de euros gracias a una duración inicial de dos años y la posibilidad de dos prórrogas anuales. Este formato de contratación flexible permitirá activar los trabajos de manera rápida y eficiente a medida que surjan las necesidades de reparación en las calles de la ciudad.

Para garantizar la especialización y capacidad de respuesta, el contrato se ha dividido en dos lotes estratégicos. El primero de ellos, el Lote 1, incluye los grandes proyectos de asfalto, las obras de pavimentación asfáltica en el viario del municipio de Zaragoza. Está destinado a proyectos de presupuesto inferior a 5.404.000,00 euros. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 7.744.000,00 euros (IVA incluido) para los dos primeros años. El valor estimado total del lote 1, sumando posibles prórrogas, asciende a 12.800.000 euros sin IVA.

Por su parte, el Lote 2, para proyectos de pavimentación menores, se centra en obras de pavimentación en el viario de Zaragoza. Está enfocado a proyectos de presupuesto inferior a 500.000,00 euros. Tiene un presupuesto base de licitación de 968.000 euros, con IVA incluido. El valor estimado de este lote asciende a 1.600.000 euros sin IVA. "Para asegurar la competencia y disponibilidad de ejecución, cada uno de los lotes tendrá un máximo de tres empresas adjudicatarias", ha añadido el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

En la misma reunión del Gobierno de Zaragoza también se ha dado luz verde a la licitación de la esperada Operación Asfalto 2026. El contexto económico global ha obligado al Ayuntamiento a realizar un esfuerzo extraordinario.

Para compensar la acusada subida de los precios del crudo en los mercados internacionales, el consistorio ha incrementado el presupuesto previsto inicialmente para este proyecto en casi un 20%. "Lejos de recortar el alcance de las obras se han buscado soluciones de financiación rápida para mantener intacto su compromiso con los barrios de nuestra ciudad", ha recordado Serrano.

"Gracias a este esfuerzo, este verano se invertirán 1,2 millones de euros destinados a asfaltar más de 26.000 metros cuadrados de vía pública. En total, las máquinas trabajarán en 36 calles repartidas de forma equitativa por 14 distritos de la ciudad, garantizando que las mejoras lleguen a todos los rincones de Zaragoza", ha dicho.

La relación de calles propuesta se ha hecho de la manera más equilibrada y racional posible conforme a las necesidades expresadas por cada una de las juntas municipales y vecinales que componen la totalidad de la ciudad, en lo que se refiere a su suelo urbano consolidado, y el análisis posterior de los técnicos municipales.

Para la confección también se usan las aportaciones y sugerencias realizadas por la ciudadanía a través de los cauces de información y atención al ciudadano que el ayuntamiento dispone para ello. Si se atiende al reparto de calles por distritos, las zonas con mayor número de metros cuadrados de renovación asfáltica este verano serán El Rabal, con 4.753 metros cuadrados, seguido de Actur Rey Fernando, con 2.673 metros cuadrados, Delicias con 2.599 metros cuadrados y Oliver Valdefierro con 2.598 metros cuadrados. Les siguen San José, con 2.319 metros cuadrados, Centro con 2.197 metros cuadrados y Torrero con 2.003 metros cuadrados.

Relación de calles

Así, en el Casco Histórico se van a mejorar los pavimentos de las calles Antonio Agustín entre el Coso y Cadena; y Policarpo Romea, entre el Coso y Antonio Agustín. En el distrito centro, en las calles Uncastillo, entre Tenor Fleta y el número 19; en Tomás Zumalacárregui, entre Arzobispo Domenech y Gil de Jasa, en la propia Arzobispo Domenech, entre Zumalacárregui y la avenida Goya y en Gil de Jasa, entre Alar del Rey y Zumalacárregui.

En las Delicias, en la avenida Madrid, entre Roger de Flor y Galán Bergua (vía de servicio); en Jordana, entre Terminillo y Delicias y entre Pedro de Luna y Sangenis; y en la calle Bolivia, entre Pedro de Luna y Sangenis; entre el paseo Calanda y San Roque; y entre Inglaterra e Izuzquiza.

Por su parte, en el sector Universidad, en Juan José Rivas, entre San Juan de la Cruz y Mariano Barbasán; en la plaza San Francisco entre A. Piqué y La Salle; en el barrio de San José, en las calles Nuestra Señora del Agua, entre Lapuyade y Gárate, y en Escultor Lobato.

En Las Fuentes, en las calles Azorín, semicalzada lado de los impares; y en Silvestre Pérez, entre el número 7 y Salvador Minguijón; En La Almozara, en la calle Berna, entre Luxemburgo y Pablo Gargallo; y en la calle Oslo;

También en El Rabal, en las calles Río Piedra, Somport, entre San Juan de la Peña y Monte Perdido, Marqués de la Cadena, en la semiglorieta ubicada frente a la calle Velilla de Ebro; en la vía Ricardo del Arco, entre Arquitecto Lafiguera y D. Agudo.

Además, en Torrero, en la plaza Gallur, y en la calle Hogar Cristiano. En el Actur, en Rey Fernando, Rafael Alberti, entre el número 8 y Flora Tristán (el aparcamiento), Jorge Manrique, entre Pablo Neruda y el número 8

En Oliver-Valdefierro, en las calles Marconi, Homero, aquí entre Marconi y Madre Barat; la propia Madre Barat, entre entre A. Nobel y Homero; Luis Pasteur, entre P. Aranda y Homero; Teodora Lamadrid, entre Laguna Azorín y Fray Luis de León; en Fray Luis de León, entre Teodora Lamadrid y M.J. Bosqued; y Vega.

Por último, en el barrio rural de Santa Isabel, en la avenida de Santa Isabel entre el número 29 y la glorieta sobre la Z-40; en el distrito Sur, en la avenida Ilustración, concretamente en la glorieta situada entre J.A. Badín y M.G. Jovellanos y en el barrio de Miralbueno, en Las Palmeras, entre el número 49 y Los Almendros, así como esta última calle completa.