Reabre un antiguo mercado del Barrio Jesús como hogar de artesanos y artistas

El antiguo mercado de la Estación, ubicado en el barrio Jesús, ha reabierto sus puertas reconvertido en un espacio de creación denominado Estación de Artistas. Este inmueble municipal, que en su momento álgido llegó a contar con 24 puestos de alimentación, cesó su actividad en el año 2005. Tras una rehabilitación integral, el proyecto ofrece ahora un total de seis espacios destinados de forma prioritaria a creadores locales.

En la actualidad, gran parte de los nuevos locales ya están asignados. Y en ellos se ha celebrado este sábado un acto de inauguración para recibir la nueva etapa. Entre los residentes se encuentran el artista Luis, que dispone de un taller con zona de exposición; el entrenador vocal Sergio Sanz, que ha instalado allí su estudio de técnica y voz; y la pintora Sara Lugo, quien cuenta con su propio espacio de trabajo. Asimismo, se ha incorporado Aranzazut con un taller de arte. Los dos espacios restantes permanecen disponibles para el alquiler: el local con fachada a la calle se oferta por 380 euros más IVA, mientras que el interior tiene un coste de 315 euros, tarifas que se sitúan por debajo de los precios de mercado para esta zona, ubicada a diez minutos de la plaza del Pilar.

Acto de inauguración del nuevo espacio en el Barrio Jesús de Zaragoza. / Jaime Galindo

Además de los estudios privados, los usuarios tienen acceso a instalaciones compartidas que incluyen aseos, cocina y una amplia zona común adaptada para la realización de talleres y exposiciones. La organización del centro se desarrolla mediante un sistema de autogestión por parte de los propios creadores.

Así, el cierre del antiguo mercado de la Estación hace ya más de 20 años se ha conseguido por fin revertir en forma de espacio de creación. Se recupera así un lugar que el barrio había perdido y vuelve a subir una persiana que los vecinos llevaban mucho tiempo sin escuchar cómo se levantaba.