Restaurante SOI abre en Zaragoza con una comida asiática diferente al resto: "No hacemos sushi, reinterpretamos sabores"

En un mundo lleno de buffets de sushi y de 'hot pots' donde los clientes se ponen las botas, SOI, nueva apertura en Zaragoza, pone a prueba los paladares de los ciudadanos con otra nueva oferta de comida asiática en sus calles. Pero no es una cualquiera, ni sus dueños se atreven a llamarlo "comida fusión", sino una reinvención de todos sus conocimientos en cocina con diversas gastronomías de todo el mundo.

Así nace SOI, de la mano de Alex Esteban y Adrián García, dos zaragozanos que desde siempre han estado ligados a la hostelería y tras pensarlo mucho han abierto su primer negocio en la calle Baltasar Gracián 12. Una entrada pequeña y que puede pasar desapercibida para los transéuntes, pero que nada más entrar su estética te teletransporta a un "callejón" Sureste de Asia. Y es que precisamente SOI significa esta palabra y le da identidad.

Su carta se divide en dos principales propuestas: la de los "Bocados" y la de los "Fuego Wok". Esta primera se basa en entrantes más pequeños y con conceptos de picoteo. Entre ellos destacan los dumplings de carabineros y cerdo, las croquetas de leche de oveja y kimchi o el pan 'bao' al vapor relleno de guiso de chocos. "Somo como tapas, pero no nos gusta llamarlos así. Son bocados breves para abrir el apetito", explica Esteban a este diario.

Vieiras a la brasa, leche de tigre de maracuyá y ají, jérez y pimentón / Javier Río

Mientras que los segundos inspiran más a "compartir entre varios", son platos más elaborados para poner en el medio. Sirven carrillera de ternera al curry, arroz frito al wok o hasta berenjenas chinas fritas con queso feta. Estas descripciones son superficiales y si hay algo en lo que se quieren diferenciar en SOI es en la variedad. "Hay establecimientos muy curiosos que combinan muy bien los sabores, especialmente las especias, la frescura y los aromas. Creemos que nosotros podemos integrar todo eso de una forma muy interesante en nuestra propuesta gastronómica", detalla el camarero.

Atún rojo a la llama, salsa 'tom kha kai', roti frito y aceite de pimentón / Javier Río

Conocimientos culinarios desde Asia

García es el cocinero y tras experiencias pasadas en negocios familiares, como con chefs de renombre como Ricard Camarena o Dabiz Muñoz, o viajes a países como Tailandia y Laos, decidió trasladar todo lo aprendido de Asia a su tierra natal y a su manera. "Lo que queríamos era aportar un aire fresco a Zaragoza. Sí, están abriendo muchos hot pots, muchos restaurantes de sushi y propuestas similares, pero creo que una cocina como la nuestra, que fusiona tantas influencias, es algo menos habitual", subraya, en una sociedad que puede "estar cansándose" de lo que hay hoy en día.

Adrián García cocinando un plato al fuego / Javier Río

Además su carta da muestra de que a pesar de centrarse y ambientarse en esta gastronomía oriental, se le han dado pinceladas de otros países, incluso de España y Aragón: pico de gallo, presa de cerdo de Teruel, carrilleras o hasta sobrasada de latón. De ahí esa diferencia tan marcada con lo tradicional del continente asiático. "Es cocina tradicional del sudeste de Asia. Por ejemplo, allí jamás rellenarían un pan bao con un guiso de chocos como hacemos nosotros. O la 'tom kha kai', que es una sopa tailandesa, normalmente se hace con carne y nosotros la reinterpretamos con pescado", reafirma el cocinero.

Parte de coctelería

Si uno pone su experiencia como chef, el otro lo hace como 'bar tender'. Esteban, además de tener años de experiencia en la hostelería zaragozana, tiene nociones en coctelería, lo que le da un plus al restaurante. "Lo iremos introduciendo poco a poco, pero es nuestra intención, tenemos muchas cosas ya montadas aquí. Además es algo que va muy arraigado a los bares de Asia", comenta, y es que también se han basado en su ambiente, con decorativos de luces de neón o de cuadros de metrópolis como Bangkok.

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Varios utensilios de coctelería encima de la barra del SOI / Javier Río

Hoy por hoy estos zaragozanos van a atravesar por una fase "experimental" en SOI: posibilidad de quitar y poner platos, recrearse o buscar fórmulas para atraer una clientela fija, que por lo zona, podría ser la joven. Abrió hace apenas dos días, sin embargo, desde ya buscan hacerse un hueco y diferenciarse del resto de restaurantes de su gremio y gastronomía.