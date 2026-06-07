El arquitecto que diseñó el tranvía de Zaragoza: "¿El mayor error? No hacer la línea 2 inmediatamente después"

La Zaragoza de 2026 no se entendería sin la firma de Iñaki Alday. El arquitecto zaragozano y su despacho lideraron la transformación urbana de algunas de las zonas más emblemáticas de la ciudad, desde la reforma integral del paseo Independencia, la plaza España y la plaza Aragón a principios de siglo hasta el Parque del Agua Luis Buñuel, el más grande de la capital aragonesa, inaugurado en 2008 al calor de la Expo.

Pero, quizá, la obra en la que el sello de su despacho, Alday Jover Arquitectura y Paisaje, fue más determinante tuvo que ver con la perfecta mezcolanza entre el transporte público y la evolución de la urbe, ligada a la línea 1 del tranvía, estrenada hace 15 años en su primer tramo y que ya supera los 31 millones de usuarios anuales. Un diseño en el que participaron sus tres socios, Jesús Arcos (dirigió la segunda fase, estrenada en 2013), Margarita Jover y Francisco Mesonero.

“Había que ser muy optimista para imaginarse un éxito así, pero, al final, si ofreces un medio de transporte público de calidad, la gente lo usa”, analiza para este diario desde el otro lado del charco, pues reside a caballo entre Estados Unidos (es decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans) y Barcelona, donde ahora tiene varios proyectos entre manos, el más significativo la nueva ópera, el Liceu Mar, junto a Sou Fujimoto. “¿El mayor error que cometimos con el tranvía de Zaragoza? No aprovechar los conocimientos adquiridos para iniciar inmediatamente la línea 2”, expresa convencido.

Tramo en obras de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, en la plaza Aragón. / Archivo El Periódico

Por contra, el arquitecto zaragozano considera que el mayor acierto fue “la valentía de meterlo por el centro”. ”Hubiese sido fácil asustarse. Recuerdo la reforma del paseo Independencia, que la redujimos de doce a seis carriles. Lo pasé muy mal, porque hubo muchísima presión, pero ahora nadie se imagina una autopista así en el centro de Zaragoza. Y con el tranvía la dejamos solo en dos carriles”, afirma. Una “valentía” que, a su juicio, les permitió solucionar “embudos históricos”, como la esquina de La Joyita, entre plaza España y el Coso, o en el tramo del Mercado Central y Murallas.

"Mucho más que un transporte"

"El tranvía es mucho más que un medio de transporte, porque transforma la ciudad. Y el de Zaragoza es el mejor de Europa y uno de los mejores del mundo", reivindica Alday, recordando que el trazado recibió no menos de siete premios nacionales e internacionales. "El mayor reto fue hacer una continuidad perfecta, salvando en algunos casos desniveles de hasta medio metro", prosigue el arquitecto, rememorando también como hubo que "repensar" algunas paradas: "Viví 20 años en la plaza San Francisco y por el centro no pasaba nadie. La estatua de Fernando el Católico era la más desconocida de la ciudad. Cuando recibimos el proyecto, las paradas estaban en la zona norte, y las modificamos para recuperar esos espacios".

Gracia / Galindo / De Castro

Una transformación urbana que permitió, también, "priorizar al peatón y a las bicicletas". "Se habla mucho de la rentabilidad, pero, ¿cómo se contabiliza en euros la reducción de la contaminación, los kilómetros diarios que se hacen en los bulevares que antes estaban vacíos o la reducción del tráfico? El tranvía es muy rentable", subraya Alday, para quien este modelo de transporte, el tranvía, es el “perfecto” para Zaragoza por varias razones. "No tiene tantos habitantes como para tener un metro, que además es tres veces más caro y no transforma la ciudad. Y otras opciones como los BRT o los trolebuses chinos son apaños para ciudades más grandes", remacha.

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De hecho, Alday sigue defendiendo una segunda línea. El trazado más lógico, en su opinión, es el que uniría la estación Delicias, por los paseos María Agustín y Pamplona, con Sagasta, donde podría hacer una ‘Y’ y bifurcarse hacia Las Fuentes y San José. ”Lo ideal sería tener una malla lo más amplia posible”, sentencia, incidiendo además en que la “masa crítica” de Arcosur, que apenas nacía en 2011, invita a una ampliación de la línea. "Y si no se puede por motivos técnicos, existen alternativas, como lanzaderas con buenas frecuencias". Y concluye: "El tranvía está muy extendido en Europa central, donde tienen una cultura de ciudad más avanzada. Y es uno de los medios de transporte más seguros del mundo".