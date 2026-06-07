Calzados Ricardo no es una tienda cualquiera. Fundada en 1925, es un negocio de Zaragoza con más de 100 años de historia, levantado por la familia de Manuel Ricardo, cuyos padres ya vendían alpargatas cuando el comercio local era el corazón del barrio. Con los años, la empresa llegó a tener hasta cinco zapaterías repartidos por distintos barrios de la capital aragonesa. Hoy solo queda una, pero conserva intacto el espíritu familiar y la atención cercana que ha pasado de generación en generación. "Primero venía la abuela, luego la hija y ahora la nieta. Eso es lo bonito".

Durante esta larga andadura, también le acompaña Elena Colera, su mujer, quien lleva 41 años en el mundo del calzado: "Siempre me han gustado muchísmo los zapatos", aunque reconoce que llegó al oficio de manera inesperada. A través de Manuel, hoy su marido, y de José Enrique, tío suyo y amigo de la familia, también dedicado al sector.

Lo que empezó como una sustitución de verano se convirtió en su vida entera: "Al principio era solo para julio y agosto pero estuve tan a gusto aquí que me quedé". Además de encontrar aquí a su compañero de vida, otro de los factores que influyeron en la decisión de permanecer en el sector fueron el contacto directo con la gente: la cercanía, la conversación y la humanidad del comercio de barrio.

Calzados Ricardo, el negocio familiar que cierra tras más de 101 años de historia en Zaragoza: "Ha llegado el momento de parar" / Pablo Ibáñez

Apuesta por el calzado de calidad

Ubicada en la calle del Coso, 109 en el Casco Antiguo, esta zapatería zaragozana siempre ha apostado siempre por el calzado de calidad, con marcas de prestigio como Doctor Cutillas o PieSanto. Su especialidad son los anchos especiales y el calzado de confort, dirigido a personas con pies delicados o con recomendaciones médicas. "Trabajamos con materiales de pieles naturales bien tratadas, fabricantes artesanos y de gran nombre a nivel nacional", señala Elena.

El 95% del género está orientado al confort, aunque la oferta se ha ido ampliando con propuestas más actuales. "El zapato de vestir ha quedado más obsoleto. La gente busca comodidad, suelas ligeras y línea deportiva", declara la responsable.

Calzados Ricardo, el negocio familiar que cierra tras más de 101 años de historia en Zaragoza: "Ha llegado el momento de parar" / Pablo Ibáñez

El sector ha cambiado también ha cambiado. Las plataformas online han golpeado al pequeño comercio. "La gente compra mucho por Internet. Es cómodo, pero no puedes tocar el material, ni probarte nada, ni hablar con quien te aconseje", lamenta. A ello se suman las obras en el Casco Histórico, que han afectado al tránsito de clientes. "Hemos pasado por obras gordas, en la calle San Miguel o el Coso, entre otras. La gente se vuelve loca con los cambios de transporte y eso no nos ayuda".

Falta de relevo generacional

Elena reconoce que el comercio de barrio vive un momento delicado. "Antes había pastelerías, zapateros, joyerías, etc. Ahora aquí no queda nadie. Todo son peluquerías o centros de estética", reflexiona la dueña. La falta de relevo generacional también pesa: sus hijos han seguido otros caminos y no continuarán con el negocio. "Aquí termina Calzados Ricardo", dice con serenidad.

Manuel se ha jubilado hace poco y el matrimonio ha decidido que es momento de disfrutar. Aunque a Elena aún le restarían unos años para jubilarse, el actual ritmo de venta y el interés del matrimonio por comenzar una nueva etapa han influido en la decisión del cierre definitivo de este histórico negocio de Zaragoza. "Ha llegado el momento de parar y disfrutar el uno del otro", recalca el matrimonio.

Gran liquidación con descuentos de hasta el 50%

Por eso se han fijado una fecha límite: el 31 de diciembre, aunque no descartan adelantar el cierre si pueden. Mientras tanto, han iniciado una gran liquidación con descuentos del 30%, 40%, 50%. "Los zapatos son los mismos de siempre, de calidad. Lo único que empieza a fallar son los números porque ha venido mucha gente. Les digo que aprovechen", advierte.

Calzados Ricardo, el negocio familiar que cierra tras más de 101 años de historia en Zaragoza: "Ha llegado el momento de parar" / Pablo Ibáñez

A pesar de la incertidumbre, Elena mantiene inacta la esencia del comercio de proximidad: la cercanía, el consejo y la empatía. "Aquí no solo vendes zapatos. Escuchas, acompañas, haces un poco de psicóloga. Eso no te lo da una pantalla". Al mismo tiempo, se despide con un mensaje gratitud y eterno agradecimiento hacia todos sus clientes: “Gracias por todos estos años. Que seamos felices y tengamos mucha salud”, concluye.