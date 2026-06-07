El tranvía de Zaragoza, 15 años después: la línea más usada del país apunta a un nuevo récord de viajeros en 2026

El 19 de abril de 2011, hace algo más de 15 años, Zaragoza recuperó un medio de transporte público histórico con la inauguración del primer tramo de la línea 1 del tranvía, que en esas fechas cubría el eje Gran Vía-Mago de Oz (Valdespartera). Menos de dos años después, el 26 de marzo de 2013, se completó el trazado hasta Parque Goya, devolviendo a la urbe una movilidad que fue clave entre 1885 y 1976, con hasta 17 líneas simultáneas en los años 50. La nueva línea del tranvía supuso una transformación que llevó aparejada una inversión multimillonaria y que trascendió al propio transporte público, reurbanizando especialmente la escena urbana del centro de la ciudad.

El pasado 2025, el servicio demostró una vez más su absoluta consolidación con más de 31,3 millones de viajeros, una cifra que supera en 2,5 millones la registrada en 2019, el último año prepandemia. Un dato que, según la sociedad Los Tranvías de Zaragoza, crecerá previsiblemente este año, ya que la demanda contabilizada hasta la fecha supera la de los mismos meses del pasado curso.

En ese sentido, el incremento de los usos ha sido una constante desde su estreno en 2011, hasta superar los 100.000 usuarios en días laborables, siendo la línea de tranvía más usada de España. En esos primeros meses de 2011 se contabilizaron cerca de ocho millones de pasajeros, en un trasvase desde el bus que dejó los usuarios de las líneas urbanas en algo más de 111 millones. De hecho, el autobús había alcanzado su récord histórico en 2008, coincidiendo con el auge de la Expo, cuando llegó a transportar a más de 132 millones de ciudadanos (más de 137 si se contabilizan las líneas metropolitanas).

Primer partido del Real Zaragoza en el que los aficionados usaron el tranvía, en 2011. / Archivo El Periódico

Después, sus cifras fueron descendiendo a la par que crecían las del tranvía. En 2012, primer año completo del primer tramo, ya se superaron los 12 millones de viajeros. En 2013, con algo más de nueve meses con todo el recorrido completo implementado, los usos se dispararon por encima de los 22,3 millones. Y en 2014, primer curso con la línea 1 operativa al 100% desde enero hasta diciembre, se quedaron cerca de los 27 millones (26,87 millones de viajes).

Incremento paulatino

El número de viajeros siguió incrementándose hasta marcar su récord histórico en 2019, justo antes de que los primeros casos del coronavirus llegasen al país, a Aragón y a Zaragoza. Ese año hiceron uso de la línea 1 del tranvía 28.873.814 personas, un hito que parecía difícilmente igualable. Pero la pandemia provocó una recesión evidente hasta las 15,7 millones de validaciones en 2020 y las 19,9 en 2021.

El nuevo Urbos 100, de la línea del tranvía de Zaragoza entre Valdespartera y Parque Goya. / Miguel Ángel Gracia

No fue hasta 2022, con las restricciones ya casi eliminadas por completo, cuando se estabilizó la cifra en 24,3 millones de viajes. En 2023 se estuvo a punto de alcanzar los datos prepandemia (28,5 millones), y la llegada de los nuevos convoyes que permitió reducir notablemente las frecuencias disparó el número de usuarios a dos récords consecutivos: 30,3 millones de validaciones en 2024 y las 31,3 millones del pasado año.

Tendencias

En cuanto a las tendencias del tranvía, siguen siempre patrones similares. El mes con más usos es octubre, debido al servicio 24 horas de las fiestas, y el día más concurrido suele ser el 11 de octubre, víspera del Pilar. Sin contar festividades, es mayo. Asimismo, uno de cada cinco pasajeros se monta en el tranvía antes de las 10.00 (más de un 22%), aunque el tramo más lleno es el de las 14.00 a las 15.00 horas (un 8,5% del total).

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Mientras, el bus mira al futuro con distintos escenarios tras tener 97,9 millones de pasajeros en 2025. En los nuevos pliegos, que entrarán en vigor en 2027, la horquilla prevista para 2036 va desde un descenso a los 60 millones (depende de variables como una hipotética segunda línea del tranvía o la introducción de nuevos modelos) hasta un espectacular incremento hasta los 150 millones, en función de las rutas que se implementen hacia los nuevos desarrollos, especialmente Arcosur.