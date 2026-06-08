Barrios
Un popular barrio de Zaragoza pide ampliar sus piscinas y el PSOE recoge el guante: "Es necesario ampliar el aforo"
Los socialistas reclaman la ampliación de las piscinas de La Jota, un proyecto paralizado desde 2014, para paliar la falta de equipamientos y zonas verdes
La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que amplíe las piscinas municipales de La Jota, debido a la situación que viven los vecinos de El Arrabal, que cuentan únicamente con esta instalación para cerca de 80.000 residentes. Esto significa que hay una plaza de piscina municipal para cada 133 vecinos del distrito. "La ciudad de Zaragoza tiene problemas y Natalia Chueca debe responder con soluciones", ha apremiado.
"Solicitamos a Chueca que se tire a la piscina y que amplíe estas instalaciones. Hablamos de una ampliación de 3.000 metros cuadrados que sería por el Parque de Oriente y que también daría solución a la falta de zonas verdes y equipamientos del barrio", ha señalado. Ranera, acompañada por el concejal Horacio Royo, ha recordado que las piscinas "son auténticos refugios climáticos, que nos igualan y tienen también una parte social prioritaria para muchos chicos y chicas que no tienen en casa una climatización en condiciones".
El proyecto de ampliación de las piscinas de La Jota "lleva desde 2014 en un cajón. No es un proyecto caro y, por tanto, es prioritario para atender al número de vecinos que tiene la zona en la actualidad y también para combatir el cambio climático, debemos garantizar equipamientos deportivos y piscinas públicas para todos".
Argumentos de los vecinos
Desde la Asociación de Vecinos José Oto del barrio de La Jota señalan también la necesidad de ampliación. "Tenemos un equipamiento de barrio, no es un equipamiento de distrito. De forma puntual se cubre el aforo y la gente no puede entrar hasta que no sale otra persona y eso obliga a las familias o parejas con niños a irse a otras piscinas de los alrededores porque la zona que se encuentra cerca de la piscina también se llena en seguida", ha explicado el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Antonio Andrés.
Además, los vecinos recuerdan que la nueva urbanización en la avenida Cataluña también va a suponer la llegada de más personas al barrio. "Sería interesante actuar. Solo pedimos que se haga un muro nuevo que recoja parte de la zona del Parque de Oriente a la piscina para poder ampliar los aforos", ha concluido.
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