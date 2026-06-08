El barrio de Zaragoza donde La Tagliatella abrirá su nuevo restaurante: una esquina muy codiciada junto a McDonald's y KFC

La Tagliatella abrirá en las próximas semanas su primer restaurante en el barrio del Arrabal en Zaragoza. Entre la avenida Cataluña y el polígono de la Cogullada, se levanta el futuro restaurante de una de las cadenas italianas más reconocidas en España. Las obras, visibles para vecinos y viandantes desde hace meses, cuentan con la licencia de Consejo de Gerencia de Urbanismo desde mediados del mes de mayo 2025 y avanzan progresivamente con el objetivo de acelerar la inauguración.

La silueta ya resulta inconfundible: se trata de un edificio, que tiene una torre elevada y con una cubierta ligeramente inclinada, y que sobresale a la altura del IES La Azucarera, junto a KFC y McDonald’s, una zona de la ciudad que ha encandilado a las cadenas de comida por su ubicación.

Nuevo Tagliatella en la avenida de San Juan de la Peña junto a McDonald's y KFC / Jaime Galindo / EPA

Un entorno lleno de vida

El entorno se ha llenado de vida con nuevas viviendas y centros educativos y locales que han revitalizado el barrio. No es casual que la marca italiana haya elegido esta localización: el cuadrante formado entre avenida de Cataluña, Sobrarbe, San Juan de la Peña y Sobrarbe se ha convertido en una de las zonas más atractivas para las firmas de restauración. En los últimos años, ha animado el entorno algunas cadenas de restauración de comida rápida como locales de sushi, la llegada de KFC en el año 2019 y un sinfín de propuestas en el entorno de la calle Valle de Zuriza.

La apertura ampliará la presencia de La Tagliatella en Zaragoza, donde ya cuenta con locales en Torre Outlet, Puerto Venecia, Parque Grande, Plaza Aragón, Aragonia y Actur. Hace dos meses inauguró el que es su restaurante más grande en la ciudad, en Plaza Imperial, con más de 550 metros cuadrados dedicados a la cocina italiana. Mientras que, el nuevo espacio del Arrabal ocupará una parcela de 900 metros cuadrados, con zona de aparcamiento y acceso cómodo para los clientes.

Apuesta por los barrios en crecimiento

Fundada en 2003, La Tagliatella ha sabido mantener su esencia: platos generosos y recetas tradiciones originarias de Italia. Su llegada a este distrito refuerza la apuesta por barrios en crecimiento, donde la vida comercial y vecinal coexisten simultáneamente. A pocos metros convivirán fábricas, viviendas y centros sociales con el olor a pasta y pizza recién horneada. Miles de vehículos y autobuses pasan cada día por esta zona, una de las más transitadas del barrio del Arrabal lo que garantiza una visibilidad constante para el nuevo restaurante.

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El edificio encara sus últimos retoques para finalizar las obras y recibir sus primeros clientes dentro de pocas semanas. Con esta apertura, la cadena italiana reafirma su compromiso con Zaragoza y su vocación de seguir acercando la cocina italiana a todos los puntos de la capital aragonesa.