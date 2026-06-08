Cerrado por obras: los vecinos de un barrio de Zaragoza reclaman zonas de juegos infantiles provisionales

Las obras siempre traen consigo molestias. Es el precio que hay que pagar para tener una calle, una avenida o un parque, como es el caso, nuevo y listo para estrenar. Pero claro, durante un tiempo surgen inconvenientes, problemas que los vecinos del Arrabal podrían haberse resuelto con algo de antelación. Y es que debido a la refora del parque del Tío Jorge, uno de los principales pulmones de la margen izquierda, los niños y niñas de este barrio de Zaragoza se han quedado casi sin zonas de juegos infantiles.

Y es que las obras del Tío Jorge, que han forzado como es lógico el desmontaje de la zona de juegos infantiles del parque, han coincidido en el tiempo con la clausura de otra zona de juegos infantiles del Arrabal, concretamente la de la plaza del Rosario, en el casco antiguo del barrio, debido al desprendimiento de unos cascotes en un edificio contuguo. "Ahora solo quedan disponibles dos opciones, los juegos junto al balcón de San Lázaro y los de Bomberos (ya lindando con Valle de Broto) y se llenan enseguida", explica Rafael Tejedor, presidente de la asociación de vecinos del barrio.

El asunto se llevó esta semana pasada hasta el pleno de la junta de distrito del Rabal, donde los vecinos solicitaron que los columpios y las instalaciones que se desmontaron del parque del Tío Jorge, de una zona de juegos que estaba próxima al centro cívico, se trasladen aunque sea de manera temporal a la plaza de San Gregorio. Este sería "un punto intermedio" entre las dos áreas que se encuentran deshabilitadas actualmente, lo que serviría para poder aliviar el posible colapso que se da en las dos zonas que quedan abiertas en el barrio.

Obras en el parque Tío Jorge de Zaragoza. / Jaime Galindo

Y es que el cierre de estas dos zonas de juegos infantiles, aunque obviamente está justificado, coincide en el tiempo también con las últimas semanas de curso y con la llegada del calor, un momento en el que muchos niños y niñas se echan a la calle para pasar su tiempo libre. "Creemos que se podría haber previsto un traslado aunque hubiera sido durante el tiempo de las obras, aunque luego si se hubieran quedado permanentemente mejor", explica Tejedor, que no obstante reconoce que en el barrio estaban bien dotados de este tipo de equipamientos. "El problema antes no es que no hubiera, sino que los que había eran para niños muy pequeños. No había para críos de edad intermedia", relata este histórico líder del movimiento vecinal.

Las obras, en plazo

Eso se resolverá, explica Tejedor, cuando culmine la reforma del parque del Tío Jorge, una obra que comenzó el pasado mes de abril y que se encuentra en plena ejecución de su primera fase, que abarca la sustitución del colector del andandor central del parque y la remodelación del sur de esta zona verde, en lo que es el entorno del centro cívico. Entonces se instalarán nuevos juegos más modernos y para todas las edades.

Las obras del parque, explica Tejedor basándose en la reunión que mantuvieron los vecinos con los responsables de la reforma, van según los plazos estipulados y se está cerca de superar uno de los hitos más complejos: la conexión del colector con la tubería de la plaza San Gregorio.

Acceso cerrado a las zonas de juegos infantiles del Arrabal. / Jaime Galindo

El presupuesto

La primera fase de la reforma del parque del Tío Jorge cuenta con un presupuesto de 3.455.760 euros y contempla el acondicionamiento del bulevar principal, que actúa como eje vertebrador del parque; así como la reforma integral de la plaza del Tío Jorge, espacio emblemático del parque que será objeto de renovación del pavimento, mobiliario y ajardinamiento, así como la mejora de su integración con los recorridos peatonales. También se creará una nueva plaza del Cinco de Marzo, concebida como un espacio de encuentro y ocio ciudadano, con un diseño abierto, zonas deportivas y áreas libres de uso para facilitar el espacio para otras actividades realizadas durante el año como la Cincomarzada o la Hoguera de San Juan.

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Asimismo, se hará un cerramiento y mejora del área de mantenimiento municipal, garantizando su funcionalidad operativa al tiempo que se minimiza su impacto visual y se integra en el paisaje del parque. En cuanto a la instalación de nuevos equipamientos deportivos y recreativos, se incluirán pistas de baloncesto y voleibol, un parque de mayores y una nueva zona de juegos infantiles con elementos inclusivos y adaptados. Pero para ello habrá que esperar, a no ser que el consistorio contemple la petición de estos vecinos.