El complejo comercial que cambió el mapa de Zaragoza: se cumplen veinte años de la primera piedra en Puerto Venecia

Hace dos décadas en Zaragoza se celebró un discreto acto de colocación de una primera piedra en una zona alejada del barrio de Torrero, en medio de los característicos pinares del distrito. Aquel gestó terminó cambiando el mapa comercial de la ciudad y el nacimiento del Puerto Venecia provocó cambios en las costumbres de los zaragozanos, de los aragoneses y de los millones de visitantes que ha sumado en este tiempo.

Los trabajos de construcción fueron complicados, implicando una inversión de mil millones de euros en seis años de trabajo. Tras la colocación de la primera piedra fue la zona de comercios medianos la primera zona de ocio que tomó forma, con la firma sueca de muebles Ikea como estandarte estrella. Aunque parecía imposible en aquellos años de crisis económica, el complejo que terminó coronándose como el mayor centro de compras y ocio de Europa.

Los zaragozanos y visitantes de las comunidades vecinas no tardaron en responder a la propuesta comercial que emulaba a los centros comerciales del norte de Europa con un entramado de calles que unían grandes firmas y una galería abierta que invitaba a convertir las compras en un plan de ocio modernizado. Organizado alrededor de un lago central, ofrece tiendas, restaurantes, cines, gimnasios y todo tipo de actividades de ocio, desde conciertos a competiciones deportivas. Es el centro comercial más grande de España y uno de los más grandes de Europa, con una superficie de más de 206.000 metros cuadrados y 600.000 metros cuadrados de parcela. A principios de 2015 tenía ya el 96% de su superficie ocupada, con más de 200 operadores, unas cifras que se mantienen en la actualidad a pesar a los cambios de propietarios del centros.

90 minutos

Según un estudio de 2022 aporta el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón. Pero lo que más llamativo resulta, y más viendo la situación de algunos de sus competidores, son las cifras de afluencia que ha alcanzado este centro. Desde que abrió sus puertas en 2012, Puerto Venecia y hasta esa fecha acumulaba 178 millones de visitas y la media desde su inauguración es de 1,5 millones de visitas cada mes. El día que más clientes se recibieron en una sola jornada se llegó a las 150.000 personas. Del total de clientes, un 34% llegan de fuera de Zaragoza, principalmente de un radio de 90 minutos. En este mes de junio el centro de ocio del barrio de Torrero presenta un 100% de ocupación y en el último año atrajo a 21,7 millones de visitantes

La consolidación del complejo después de aquella apertura inicial, en la que se constató que los accesos diseñados eran escasos para el volumen real de visitantes se reactivó en enero de 2011 con el anuncio de la segunda fase de construcción, una importante expansión que culminó con la apertura completa del conjunto en octubre del año siguiente, 36 meses después de la fecha prevista inicialmente.

El éxito de Puerto Venecia va asociado, de forma inevitable, al declive de las áreas comerciales tradicionales, tanto en Zaragoza como en otras localidades de Aragón. Algunas han luchado en estas dos décadas para reinventarse, pero gigantes como Plaza Imperial, también en las afueras de la capital aragonesa no han seguido el mismo camino. Solo Gran Casa aguanta con firmeza.

Ampliaciones

A lo largo del pasado año, Puerto Venecia reforzó su atractivo con la apertura, reapertura y ampliación de numerosos operadores, que han supuesto más de 5.000 metros cuadrados de nuevas superficies comerciales y una clara apuesta de las marcas por seguir creciendo en el complejo.

Entre las principales novedades de la temporada destacan ampliaciones como Belros, Parfois e Izas, reaperturas estratégicas como Joma, Sports Direct y Frutolandia, y nuevas aperturas de marcas como La Mafia, Salsa Jeans, Courir, Singularu, New Era, Balmohk, Tous, Fina García, el segundo local de McDonald's o La Recamara, entre otras.

Puerto Venecia es propiedad, desde mayo de 2020, de un fondo comandado por Union Investment Real Estate y Generali. Desde su llegada, en plena crisis del covid, el grupo ha invertido 9 millones de euros para mejorar el exterior de las instalaciones.