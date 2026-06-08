La D.O.P. Cariñena triunfa en el Festival de la Garnacha con sus nuevos combinados ‘Cariñena Spritz’, creados por Borja Insa

La Denominación de Origen Cariñena, que reivindica el papel de una de las zonas vitivinícolas más antiguas de España y referente histórico en el sector, ha participado con gran acogida en la segunda edición del Festival de la Garnacha, celebrado entre el 4 y el 7 de junio en Zaragoza, con una propuesta experiencial que pone en valor su firme compromiso con la innovación y las nuevas tendencias.

Durante los cuatro días de festival, que ha acogido a más de 70.000 visitantes, la denominación ha contado con una caseta propia en la que miles de asistentes han podido descubrir los "Cariñena Spritz", una colección de combinados creados por el bartender Borja Insa a partir de distintas interpreciones de la Garnacha elaboradas por bodegas de la denominación. Se trata de una alternativa fresca y actual con la que la D.O.P. Cariñena busca transformar la forma de vivir y disfrutar el vino, abriendo las puertas de sus bodegas a momentos de ocio como el aperitivo o el tardeo urbano.

Esta destacada presencia en el festival era además una ocasión incomparable para compartir el recién estrenado Plan Ñ, una iniciativa global de la D.O.P Cariñena creada para dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo y acercarse especialmente a las generaciones más jóvenes. Una estrategia con la que la denominación busca demostrar la enorme versatilidad de su uva estrella mediante elaboraciones contemporáneas, combinando el respeto por la identidad del territorio con técnicas innovadoras que aportan ligereza y frescura en cada copa.

Así, el espacio del festival, ubicado en el Parque Macanaz, se convirtió además en el escaparate perfecto para mostrar la diversidad y riqueza vitivinícola de la D.O.P. Cariñena, que fue la denominación de origen con mayor representación bodeguera de toda la feria. En este espacio participaron Bodegas Care, Bodegas Libre y Salvaje, Bodegas Esteban Martín, Bodegas Luis Marín, Bodegas San Valero, Grandes Vinos y Bodegas Paniza.

Por su parte, la gama "Garnacha Nueva de Cariñena", desarrollada por Bodegas San Valero, Grandes Vinos, Bodegas Paniza y Bodegas Ignacio Marín, sirvió de base para la creación de los 'Cariñena Spritz'. Estos vinos, procedentes de la última campaña de la zona y elaborados a partir de interpretaciones únicas de una Garnacha joven y de menor graduación alcohólica, se convirtieron en el punto de partida perfecto para una colección de cócteles accesibles, vibrantes y pensados para acercar el mundo del vino a nuevos consumidores a través de sabores más amables y contemporáneos.

Por otro lado, el desarrollo técnico y creativo de los combinados ha corrido a cargo de Borja Insa, uno de los nombres más influyentes de la mixología internacional. El coctelero ha diseñado diferentes propuestas adaptadas al formato del evento, con opciones que juegan con perfiles cítricos y botánicos, alternativas exóticas basadas en frutas orientales, combinaciones que potencian los frutos rojos y reinterpretaciones contemporáneas de sabores tradicionales aragoneses como el melocotón al vino.

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Con esta destacada presencia, la D.O. Cariñena reafirma su compromiso con la evolución del sector, transformando el Festival de la Garnacha en una cita imprescindible para descubrir el lado más moderno, dinámico y sorprendente de los vinos de las piedras