El motivo por el que una promotora vasca invertirá 25,9 millones en el barrio del AVE de Zaragoza

25,9 millones de inversión. 234 viviendas libres en el barrio del AVE. Una torre de 20 plantas y 60 metros de altura. Estas son las cifras de la operación que va a desarrollar Naiz Homes, la promotora inmobiliaria del País Vasco enfocada en el desarrollo de proyectos residenciales en ubicaciones estratégicas, con elevados estándares de calidad y valor arquitectónico, como este lujoso barrio en expansión de Zaragoza.

Como adelantó este diario, será Naiz Homes la que se encargue de esta promoción tras imponerse a otras tres empresas en la puja celebrada la semana pasada en el seno de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, propietaria de los suelos. A través de una de sus filiales (Texas Gestión Global SL), se impuso a tres grupos con un recorrido muy destacado en la capital aragonesa: Lobe, Plaza14 y Neinor Homes.

La nueva construcción se hará en la parcela M5, ubicada junto al Centro de Especialidades Inocencio Jiménez y con salida a la recién reformada avenida Navarra. Este solar cuenta con una edificabilidad de más de 31.800 metros cuadrados y su reconversión será el primer proyecto de Naiz Homes en Zaragoza.

Esta operación, en la que se erigirá una torre de 60 metros de altura que se completará con tres bloques residenciales, constituye uno de los últimos grandes movimientos de comercialización de suelo en el entorno de la estación Delicias y mantiene la apuesta por la regeneración y revitalización urbana del distrito, explican desde la promotora inmobiliaria.

Uno de los socios de Naiz Homes, Enaut Saiz, explica que "la llegada a Zaragoza representa un paso estratégico dentro del plan de crecimiento de la compañía". "Esta ciudad, con su dinamismo y proyección de futuro, encaja perfectamente con nuestra apuesta por desarrollar proyectos residenciales de alta calidad", añade sin pasar por alto su interés por invertir en la transformación urbana del entorno de la estación Delicias, "uno de los enclaves con mayor potencial de Zaragoza", asegura.

La oferta económica de la promotora vasca fue la más alta, con esos 25,9 millones de euros, por encima de los 24,9 que había ofertado Neinor, como adelantó este diario. En cambio, esta última no quedó en segunda posición, lugar en el que ha terminado el grupo Lobe, a través de su filial Araopesa SL.

Naiz Homes fue constituida en septiembre de 2024 y su equipo directivo está formado por Domingo Arotzarena (uno de los grandes protagonistas del ladrillo con capital vasco), Enaut Saiz Zubeldia y Salvador Urbistondo. Entre los tres suman una experiencia previa con más de 40.000 viviendas entregadas y transacciones por un valor superior a los 5.000 millones de euros.

Llevaban tiempo estudiando la situación actual en Zaragoza, con nuevos desarrollos en marcha o pendientes y han visto en el barrio del AVE una oportunidad para irrumpir en la capital. Hasta ahora, sus proyectos se habían centrado en el País Vasco, Madrid y Andalucía.