Natalia Chueca confía en reabrir el parque de Atracciones "lo antes posible" mientras suma las críticas de Vox

El parque de Atracciones de Zaragoza vive meses turbulentos a pesar de tener las puertas cerradas y una negra perspectiva de futuro. Con todo, la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha señalado este lunes que se está trabajando con todos los implicados para abrir "lo antes posible" mientras desde Vox han reclamado la dimisión del director de proyectos estratégicos José María Ruiz de Temiño. "Creo que no están como para hablar de cómo se organizan internamente los demás", ha manifestado.

"Gobernar no significa que no se planteen problemas que resolver", ha dicho. Con esta premisa ha avanzado que no existe peligro de reapertura a pesar de que no exista una fecha fija sobre la mesa. El horizonte podría ser pasado el verano. En este sentido la regidora de la capital aragonesa ha defendido la capacidad económica del grupo argentino que ha entrado en la concesión y considerado que una vez resueltos "los problemas del socio minoritarios" con el cambio de titularidad el espacio este "comenzará a revitalizarse y renovarse".

Desde el consistorio han estado ya en contacto con el grupo argentino y se les ha pedido que asuman cuanto antes la gestión directa del emblemático espacio. "A mí me gustaría que pudiesen abrir al menos en septiembre, una vez pasados estos meses de verano donde además hay menos visitantes", ha indicado poniendo las fechas de las fiestas del Pilar como un momento en el que deberían estar en plena actividad.

La nueva gestión también implicará cambios en el propio diseño de las infraestructuras, actualmente desfasado para las necesidades de ocio de los nuevos públicos. "Estoy ilusionada con en este cambio y con esta transición, está claro que da nostalgia, pero creo que es buena y seguro que habrá algunos elementos que nos recordarán a la propia identidad original del parque de atracciones. No creo que sea un cambio tan radical", ha manifestado la regidora.

Por otro lado, Chueca ha mostrado "sorpresa" por la inquietud de la ultraderecha sobre la gestión del recinto al considerar que tienen "bastantes problemas internos" y ha pedido "respeto" en su forma de organizar su equipo. "Buscan rédito político mientras se meten en un ruido que viene desde la izquierda", ha incidido.

"Vox lleva apoyando al Partido Popular en las últimas tres legislaturas, votando los presupuestos en los que estaba presente el parque de Atracciones y también otros proyectos que ahora está criticando, como Distrito 7, y nunca había manifestado ninguna inquietud al respecto", ha dicho al insistir en que se ha trabajado con "lealtad y transparencia".