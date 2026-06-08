Ramón Celma e Isaac Claver registran sus avales y serán los presidentes del PP en Zaragoza y Huesca

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha registrado 1.470 avales para continuar al frente de la formación en la provincia a partir del próximo 27 de junio, cuando tendrá lugar el Congreso Provincial. Ha manifestado: "Tenemos un equipazo que se ha hecho visible a lo largo de estos cinco años y queremos ser un fundamento clave para nuevas victorias".

Así lo ha expresado Ramón Celma este lunes, 8 de junio, último día del plazo para presentar candidaturas --que concluye a las 20.00 horas--, en declaraciones a los medios de comunicación tras hacer entrega de los avales al Comité Organizador del Congreso, acompañado por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. "Me siento tremendamente respaldado por la cantidad y por la calidad del apoyo que he recibido durante todos estos días", ha comentado Celma. Ha mostrado su agradecimiento a los afiliados del Partido Popular en la provincia de Zaragoza que hayan considerado "oportuno" avalar su candidatura, también a "todo el equipo que he representado y que quiero representar a partir del próximo 27 de junio. Tenemos un equipazo que se ha hecho visible a lo largo de estos cinco años".

Celma ha recordado que durante los últimos cinco años, el PP Zaragoza ha ganado todas las elecciones que se han convocado en las distintas instituciones: "Gobernamos más de cien ayuntamientos en la provincia de Zaragoza y ocho de las diez grandes ciudades de nuestra provincia", pero "obviamente, queremos ir a más" en los próximos comicios, tanto municipales como generales. "Queremos que el Partido Popular de Zaragoza sea un fundamento clave para nuevas victorias", ha recalcado Ramón Celma, quien ha recalcado que los 'populares' aspiran a "gobernar todas las cabeceras de comarca y ser un pilar básico también para el cambio que se producirá en las próximas elecciones generales cuando se convoquen, que tienen que ser en los próximos 14-15 meses, segurísimo".

Ha apelado a la "fuerza" de todos los alcaldes y concejales del PP en la provincia de Zaragoza para lograr los propósitos de su candidatura. "Tenemos personas muy sólidas en la gestión, que se están convirtiendo en grandes referentes en la gestión en sus municipios y se nota, cuando vamos recorriendo los distintos pueblos, que los ciudadanos respaldan a nuestros candidatos". Del mismo modo, el presidente del PP Zaragoza ha reconocido que cuenta con un "respaldo muy importante" para afrontar las próximas elecciones, agregando que los 'populares' también cuentan con "personas de la sociedad civil con muchas ganas de aportar" y, de hecho, se han convertido en alcaldes de sus municipios.

Claver: "El PP de Huescsa está con ganas de futuro"

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, alcalde de Monzón y, hasta hace unos días, secretario general del Partido Popular de Huesca, Isaac Claver, ha presentado esta tarde los avales que formalizan su candidatura para liderar el PP altoaragonés en el próximo Congreso Provincial, que se celebrará el domingo 28 de junio.

Claver ha entregado su candidatura con un amplio respaldo de los afiliados, casi 700 avales, cifra que supera ampliamente los dos tercios de la militancia. Un apoyo que ha agradecido “con enorme gratitud, responsabilidad e ilusión”. “Cada aval no es solo una firma, es confianza, compromiso y ganas de seguir construyendo juntos un Partido Popular más fuerte, más cercano y más presente en cada rincón de nuestra provincia”, ha señalado.

Claver ha subrayado que este respaldo demuestra que “el Partido Popular de Huesca está vivo, unido y con ganas de futuro”. “Somos un gran equipo y ahora toca seguir sumando, escuchando y trabajando con cercanía, pueblo a pueblo”.

Su proyecto se basa en un partido cercano y abierto a la sociedad, asentado en los valores de humildad, esfuerzo, compromiso y “trabajo, trabajo y más trabajo”. “Me presento para fortalecer el partido, acompañar a nuestros alcaldes, concejales, portavoces, para escuchar a nuestros vecinos, atender sus necesidades y defender con orgullo los intereses de la provincia de Huesca”, ha destacado Claver.

Isaac Claver, con miembros del PP de Huesca, antes de registrar los avales. / PP de Huesca

El candidato ha defendido un PP “de personas para personas”, con una estructura territorial más fuerte, más participación y más coordinación entre el ámbito local, comarcal, provincial, autonómico y nacional. También ha apostado por la formación como herramienta clave para reforzar los equipos y llegar más lejos.

Claver ha insistido en que su propuesta nace “desde la base y para todo el territorio”. “Cuando hablamos de nuestra provincia no hablamos de un mapa; hablamos de pueblos, familias, jóvenes, mayores, agricultores, ganaderos, autónomos y empresarios que merecen oportunidades, servicios y futuro vivan donde vivan”.

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“Este proyecto va de todos. Aquí nadie sobra y todos somos necesarios. Hoy damos un paso más para seguir haciendo crecer la ilusión en el Partido Popular del Alto Aragón y para salir a ganarnos el futuro de Huesca con humildad, unidad y mucho trabajo”, ha concluido apelando a la importancia del “trabajo en equipo”.