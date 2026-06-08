Los sindicatos recurren los servicios mínimos de la huelga de limpieza y piden al TSJA su suspensión cautelar

Los sindicatos OSTA, CCOO y UGT han presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para solicitar medidas cautelares y cautelarísimas contra los servicios mínimos decretados en el sector público durante la huelga indefinida del sector de la limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza.

Las tres organizaciones sindicales, que forman parte de la mesa negociadora del convenio colectivo junto a las patronales Aspel y ASOAL, consideran que los servicios mínimos fijados son "desproporcionados" y suponen una limitación injustificada del derecho de huelga.

Según han denunciado, nunca antes se habían establecido unos servicios mínimos de estas características en los conflictos laborales que ha vivido históricamente el sector. Por ello, sostienen que se está intentando "cercenar sin justificación" el derecho a la huelga de un colectivo que califican de especialmente precarizado, pero que está demostrando una gran capacidad de movilización.

El recurso afecta a los servicios mínimos establecidos en distintos servicios públicos considerados esenciales, entre ellos colegios, la Universidad de Zaragoza, la Base Aérea, dependencias policiales, centros de salud y hospitales, entre otros.

Los sindicatos confían en que la respuesta judicial llegue en un plazo muy breve. Las medidas cautelarísimas, explican, suelen resolverse en uno o dos días, máximo tres, ya que su finalidad es precisamente actuar con rapidez ante situaciones urgentes. "Si la resolución se demora demasiado, pierde todo el sentido", apuntan fuentes sindicales.

La presentación del recurso coincide con las dos primeras semanas de una huelga indefinida que afecta a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores de la limpieza en la provincia de Zaragoza. El conflicto laboral surge tras meses de negociaciones sin acuerdo para renovar un convenio que los sindicatos consideran insuficiente.

Las organizaciones convocantes aseguran que el seguimiento está siendo "mayoritario" y cifran la participación en torno al 90% en numerosos centros de trabajo. La incidencia está siendo especialmente visible en edificios públicos, centros educativos, dependencias del Gobierno de Aragón, instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza y grandes empresas industriales y logísticas.

Los trabajadores reclaman mejoras salariales y laborales que permitan dignificar una profesión que consideran esencial. "Nuestro sueldo es una basura", han denunciado algunos empleados durante las movilizaciones desarrolladas en los últimos días.

Reunión en el SAMA

Este lunes se ha programado una nueva reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) tras la celebrada el pasado viernes, que acabó con las posturas "alejadas". Sindicatos y patronal están citados desde las 15.00 horas para tratar de buscar un acuerdo que acabe con la firma de un convenio satisfactorio para el colectivo de trabajadores.

Previamente al encuentro se ha celebrado una nueva concentración. Desde que comenzó la huelga a finales de mayo, los trabajadores se han ido moviendo por la ciudad reflejando su malestar y solicitando que, de una vez por todas, la patronal escuche sus derechos y se pueda poner a fin a una huelga que se está dejando notar en las principales empresas de Zaragoza y en lugares públicos como la Universidad de Zaragoza.