Una nueva cafetería de especialidad abrirá sus puertas junto al colegio del Papa León XIV en Zaragoza

Zaragoza ha vivido una completa transformación de la hostelería en los últimos cinco años. La pandemia trajo el desembarco de un montón de hamburgueserías que llegaron a todos los barrios de la ciudad. Locales especializados en elaborar diferentes tipos de burgers que muchos se vieron obligados a cerrar sus puertas poco después. Ahora, el 'boom' de las hamburgueserías ha sufrido una metamorfosis en la capital aragonesa donde no paran de abrir cafeterías y pastelerías

La próxima apertura que se avecina en Zaragoza vuelve a ser una cafetería de especialidad que llega para cubrir el vacío de una importante avenida como Tenor Fleta. Los operarios trabajan desde hace semanas en la inauguración de Coffee Bonsai Bakery, situado justo enfrente del colegio Agustinos al lado de una parada de autobús urbano. Todavía se desconoce cuál será exactamente la oferta gastronómica de esta nueva cafetería de especialidad, donde se han colocado ya las mesas, sillas y otros elementos de decoración. Tampoco se sabe la fecha definitiva de apertura.

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil, en la plaza de Colón / Diego Radamés - Europa Press

Lo que es seguro es que en Bonsai Bakery se venderá pan artesano, pastelería de primera calidad y muy buen café. La empresa ha apostado por un gran local en una zona donde hay mucho movimiento gracias a los alumnos y familias de los Agustinos. Este mismo local llevaba vacío unos cuantos años a la espera de un nuevo dueño que apostase por él. Antes de la nueva cafetería de especialidad hubo un 'showroom' de Distribución Activa Multisectorial 'JAB' y anteriormente la tienda de distribución eléctrica Álvarez Beltrán, obligada a cerrar de forma definitiva allá por 2014. +

Últimas aperturas en Tenor Fleta

Tenor Fleta es una de las avenidas de Zaragoza con mayor proyección de toda la capital aragonesa desde la apertura de su prolongación que conecta el barrio San José con la Z-30. Cabe recordar que en el entorno del Príncipe Felipe y Camino Miraflores se levantarán en los próximos años nuevas promociones de viviendas que atraerán a millares de nuevos vecinos hasta un barrio que podría convertirse en el más poblado de la ciudad superando a Delicias.

Pepco antes de abrir en Tenor Fleta / S. E.

En los últimos dos años, varios negocios han apostado por Tenor Fleta para abrir sus puertas. El primero fue Soho, una pastelería-panadería que cogió el relevo de La Panadería, una franquicia que llegó a tener varios locales distribuidos por toda la ciudad. En esta importante arteria de Zaragoza también abrió no hace mucho Pepco, que se expandió por todos los distritos de la ciudad en muy poco tiempo. Y el último en llegar a esta calle que comunica San José con el centro de Zaragoza fue Dnipro-M, una tienda de herramientas y equipos.