Unas 1.700 personas y 75 empresas, frente a frente: "No es que no haya trabajadores, es que tienen más dificultades para encontrar empleo"

La Feria de Empleo de Cruz Roja y Fundación Ibercaja ha reunido este año en Mobility City a 75 empresas de distintos sectores con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral a personas con mayores dificultades para encontrar trabajo. “Se han sumado empresas de todo tipo. Hay de servicios, de trabajo temporal, hostelería, limpieza, grandes almacenes, telecomunicaciones, supermercados... Tenemos de todos los sectores”, ha explicado Inés González, jefa del Área de Acción Social de Fundación Ibercaja.

La cita llega en un momento en el que las empresas vienen demandando falta de mano de obra. Luis Arroyo, responsable del área de empleo de Cruz Roja en Aragón, ha querido desmontar la idea de que la falta de personal se deba únicamente a la ausencia de candidatos. “No es que no haya trabajadores, sino que la gente que hay tiene más problemas para encontrar empleo y no sabe buscarlo”, ha señalado. En este sentido, ha añadido que “precisamente en los momentos de más bonanza económica y cuando más oferta hay es cuando las personas que buscan empleo son las que menos oportunidades tienen”.

La participación también ha aumentado respecto a anteriores ediciones. “Hay un incremento respecto al año anterior, tanto en empresas como en asistentes”, ha destacado González. El único requisito para participar era disponer de permiso de trabajo. El año pasado la iniciativa tuvo una gran acogida y en esta tercera edición ha vuelto a superar récords.

Por la feria han pasado cerca de 1.700 trabajadores potenciales. La iniciativa está especialmente dirigida a colectivos que encuentran más obstáculos para acceder al empleo. “Las personas que suelen venir son mujeres, jóvenes sin experiencia o en desempleo, mayores de 45 o 52 años, personas migrantes, solicitantes de asilo o refugio y personas que tienen situaciones familiares y personales complicadas”, ha señalado Arroyo.

El responsable del área de empleo de Cruz Roja ha subrayado la trascendencia de la colaboración entre las distintas entidades implicadas. “Lo importante es generar oportunidades que cambien vidas. Es estratégico que Cruz Roja y Fundación Ibercaja trabajen juntas en ese objetivo”, ha afirmado.

Arroyo ha definido la feria como “un triángulo fantástico” en el que participan la fundación, las empresas y las personas que buscan empleo: “Fundación Ibercaja nos deja el espacio, las empresas inclusivas vienen y dedican su tiempo, y nosotros trabajamos con las personas para que juntos consigamos insertarlas laboralmente”.

Las compañías participantes han acudido con ofertas de trabajo activas y han ido realizando entrevistas durante toda la mañana. “Las 75 empresas vienen con ofertas, y más de una oferta. Si conseguimos que unas 200 personas salgan con trabajo o encuentren empleo en los próximos días, estaremos cerca del objetivo”, ha indicado.

La feria forma parte del itinerario de inserción laboral que desarrolla Cruz Roja. “Nosotros les enseñamos a hacer entrevistas, a presentar su currículum y aquí vienen a ponerlo en práctica”, ha indicado Arroyo. Además, ha destacado que las empresas tienen la oportunidad de “hacer entrevistas, conocer a la gente y buscar a candidatos idóneos”.

Desde Fundación Ibercaja han incidido en que el empleo va más allá de la estabilidad económica. “Lo que queremos no solo es mejorar la situación financiera de la gente, sino cambiar vidas a todos los niveles. Porque el hecho de tener trabajo no solo implica una estabilidad económica, sino también crear rutinas y mejorar la calidad de vida de las personas que encuentran empleo”, ha apuntado por su parte González.

¿Qué buscan las empresas?

La feria no solo ha servido para que los demandantes de empleo entregaran currículums. También ha permitido a las empresas encontrar candidatos para cubrir vacantes reales.

Es el caso de MultiAnau, una empresa aragonesa de servicios auxiliares con actividad en toda España. La compañía ha acudido a la feria con el objetivo de incorporar personal para cubrir las vacaciones de verano, y posteriormente ofrecer contratos estables a parte de esos trabajadores.

Imagen del interior del Pabellón Puente, donde se ha celebrado la feria. / Javier Río

"Estamos buscando gente para el sector de la limpieza, aunque también necesitamos perfiles administrativos y relacionados con recursos humanos", han apuntado sus responsables. La previsión era contratar a unas 20 personas y, a media mañana, se mostraban optimistas sobre la posibilidad de cubrir todas las vacantes. Además, han destacado la buena acogida de la iniciativa y el nivel de los candidatos, muchos de ellos con experiencia previa. Solo durante las primeras horas habían mantenido entrevistas o conversaciones con una treintena de aspirantes.

También han participado perfiles diferentes de compañías como puede ser el de Decathlon, que mantiene desde hace años una estrecha colaboración con Cruz Roja. La compañía ha tanteado principalmente personas interesadas en incorporarse a puestos de almacén y logística.

"Buscamos personas apasionadas por el deporte que quieran desarrollarse profesionalmente con nosotros", han detallado desde la empresa. Aunque no han acudido con un número cerrado de vacantes, los responsables de la selección han facilitado información sobre las ofertas disponibles y han orientado a los candidatos sobre cómo presentar su candidatura.

La jornada ha sido intensa en la mesa de la multinacional, donde se han realizado más de medio centenar de entrevistas personales. Desde Decathlon han recordado a los asistentes que sus procesos de selección permanecen abiertos durante todo el año para cubrir nuevas necesidades de personal.