Abre un nuevo bar en uno de los barrios más jóvenes de Zaragoza: "Una experiencia premium diferente"
Los primeros clientes de La Novena alaban sus gildas de cecina
El papel de los bares es uno de esos intangibles que dan una vidilla extra a cualquier barrio de Zaragoza. Así ha sido en los distritos más tradicionales, que no se entenderían sin estos locales que, han servido de pegamento, al igual que otros negocios, para vertebrar la convivencia y el sentimiento de comunidad. Y es que la hostelería es clave para hacer más llevadero el día a día de los vecinos.
Uno de los barrios más jóvenes de la capital aragonesa, Rosales del Canal, saludó hace un mes escaso la apertura de La Novena, un nuevo bar especializado en vermut que presume de tener "las mejores tapas del barrio".
Con un vídeo promocional en redes sociales, el nuevo negocio desgrana su propuesta, que pasa por más de 30 tipos de vermut y vino, seis tipos distintos de gildas, "latas premium de conservas y mucha más variedad que descubrirás si vienes a visitarnos".
Ubicado en el número 36 de la calle Beethoven, La Novena defiende ofrecer "una experiencia premium" donde se prioriza "la calidad del producto.
Abrió sus puertas el pasado 1 de mayo y pese a su corta vida ya ha conquistado el paladar de los vecinos de Rosales que alaban sus preparaciones, entre ellas, la gilda de cecina, y el trato del personal. "Los camareros son majísimos, súper educados y muy profesionales. La comida no se queda atrás; las gildas están de muerte y la batida de jamón es simplemente obligatoria si vas. Además, cuentan con una terraza muy amplia que es un auténtico lujo para relajarse", se puede leer en una de las reseñas.
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