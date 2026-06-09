Los dos barrios de Zaragoza donde la vivienda no sube de precio: la nueva realidad del mercado inmobiliario

Dicen los expertos que el precio de la vivienda ha alcanzado su máximo, que no va a subir más y que ya se están notando síntomas de fatiga y agotamiento tras encadenar varios años batiendo récords. El mercado inmobiliario aragonés ha empezado a mostrar sus primeros síntomas de desaceleración, pese a tratarse de la comunidad donde más ha crecido el precio de la vivienda usada, hasta un 13%, según los últimos datos publicados por el INE.

La ciudad de Zaragoza lidera el ranking en la comunidad, con una subida interanual del 10,7%, según el portal inmobiliario Idealista. Se trata de una de las capitales españolas que ha experimentado una subida de doble dígito, junto a otras como Toledo, Huelva o Soria, aunque dentro de la ciudad hay excepciones. En la capital aragonesa hay dos barrios en los que el precio se ha reducido en el último trimestre. Se trata de La Almozara y San José, con una caída del 1,8% y del 0,5%, respectivamente.

Son dos de las excepciones de Zaragoza si se compara la evolución de los precios de compraventa del último trimestre, con un coste medio de 2.287 euros por metro cuadrado en la ciudad, hasta un 11,5% más que hace un año en mayo. Siempre según los datos de Idealista, el informe de mayo permite ver esos primeros síntomas de fatiga y hasta seis barrios cerraron el mes de abril en negativo. La Almozara y San José lideran el ranking, con una bajada del precio del 4,10% y del 2,40%, respectivamente. En ambos casos, el coste actual está por debajo de su máximo histórico.

Un cartel anuncia nuevas promociones en la avenida Cataluña de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

En el caso de la antigua Química, el metro cuadrado asciende a 2.342 euros, frente a los 2.463 que llegó a alcanzar en octubre de 2025. En San José, el máximo se sitúa en los 2.522 euros y se alcanzó el pasado mes de abril. Ahora se paga a 2.461 euros el metro cuadrado. El entorno de Miraflores y Cesáreo Alierta eleva la media de este distrito, que se sitúa como el tercero más caro de la ciudad. De hecho, hace un año comprar un piso de segunda mano era un 10% más barato que ahora. Si se compara el último año, La Almozara es el barrio donde menos se ha incrementado el coste de la vivienda, apenas un 3,60%. Junto a San José, con un 3,80%, son los únicos barrios que se salvan de las subidas de doble dígito.

El Casco Histórico es otro de los distritos donde se ha experimentado una reducción del precio del 1,10%. Comprar un piso en el entramado de calles de la zona vieja de la ciudad asciende a 2.309 euros por metro cuadrado, frente a los 2.478 que llegó a alcanzar allá por junio de 2010, su máximo histórico. Hay que tener en cuenta que, en el último año, la subida total experimentada es del 14,2%.

En la avenida Cataluña el precio se ha encarecido un 39% en tan solo un año

Delicias y Distrito Sur también han experimentado una leve bajada, de apenas un 0,20% y un 0,10%, respectivamente, en el último mes y con un impacto mínimo si se tiene en cuenta que la subida del último año ha sido del 11,8% y del 18,9% en cada uno de los distritos. De hecho, Montecanal, Valdespartera y Rosales del Canal se encuentran entre los barrios que mayor incremento han experimentado, de hasta un 18,90%.

Liderando este ranking se encuentran el Arrabal y, principalmente, todo el entorno de la avenida Cataluña, que incluye Santa Isabel, donde se han inaugurado varias urbanizaciones, lo que ha provocado que los precios actuales estén hasta un 39,10% más caros que hace un año, situando el metro cuadrado en los 1.841 euros. Llegó a estar en los 1.931 euros en 2011.

En el caso del Arrabal-Barrio Jesús, la subida experimentada es del 24,40%, también motivada por los nuevos desarrollos, que acercan el precio actual a su máximo, en los 2.435 euros por metro cuadrado. Estuvo en los 2.445 euros en abril.

Como es habitual, el Centro y la zona de Universidad son las más caras de Zaragoza. Hasta 3.110 euros se piden por metro cuadrado en el centro de la ciudad, un 16,90% más que hace un año, alcanzando su máximo histórico, según los datos de Idealista. Lo mismo sucede con el distrito Universidad, con un precio de 2.862 euros por metro cuadrado.

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Por último, Oliver-Valdefierro ha sufrido un incremento de hasta el 17%, lo que sitúa su metro cuadrado en los 1.817 euros, todavía lejos del techo que llegó a alcanzar en julio de 2010, de hasta 2.238 euros por metro cuadrado.