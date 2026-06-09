Hay días en los que buscar trabajo pesa. Después de meses de búsqueda, incertidumbre y, en muchos casos, necesidad, encontrar que alguien te eche una mano es un gran salvavidas. Este martes, cerca de 1.700 personas han pasado por el Mobility City de Zaragoza con esa mezcla de emociones y varios currículums bajo el brazo para participar en la tercera Feria de Empleo organizada por la Fundación Ibercaja y Cruz Roja. Esta mañana se ha visto la cara más humana de la búsqueda de empleo en Zaragoza: "Quiero ganarme la vida". Esta frase resume las necesidades de todos los asistentes.

La cifra de participación ha vuelto a demostrar el interés que despierta una iniciativa que busca acercar el mercado laboral a personas desempleadas o que encuentran más dificultades para acceder a un puesto de trabajo por cuestiones de edad, experiencia, género o procedencia. En total han participado 75 empresas de sectores muy diversos: logística, hostelería, limpieza, telecomunicaciones, supermercados, grandes superficies, empresas de trabajo temporal o fundaciones, entre otras.

Más allá de los números, la jornada ha estado marcada por las historias personales de quienes han acudido con la esperanza de encontrar una oportunidad. Araceli tiene 22 años y ha llegado con una idea clara: encontrar un empleo relacionado con la administración. Tras sentarse en varias mesas con diferentes empresas, el balance ha sido positivo. "Me ha gustado mucho la iniciativa. Algunas cosas me han encajado y otras no, pero ha sido algo muy positivo", ha explicado.

Aunque ha reconocido que los jóvenes se encuentran con obstáculos como la falta de experiencia o los requisitos que exigen algunas empresas, no pierde el optimismo. Su sueño es trabajar como administrativa o dedicarse profesionalmente al baile como monitora.

En el mismo pabellón puente, Musa ha ido entregando currículums con la misma determinación. Llegó desde Gambia hace cuatro años buscando un futuro mejor y sigue convencido de que el esfuerzo acabará dando sus frutos. "He venido a buscar trabajo. Quiero ganarme la vida. He trabajado en varias cosas, pero quiero seguir mejorando", ha relatado.

Busca empleo en almacenes, aunque en su país trabajó como soldador. Habla de formación, de ganas de aprender y de seguir avanzando. Cuando se le pregunta por las barreras para encontrar empleo, apenas se detiene a pensarlo. Prefiere hablar de ilusión. De hecho, confiaba en terminar la jornada con alguna puerta abierta.

Para Yusbelkis, la feria ha supuesto una forma de simplificar una búsqueda que muchas veces resulta complicada. "Todo muy bien. Hay muchos trabajos. Venir aquí ayuda porque hay muchas opciones y es bueno", ha señalado.

Los asistentes han ido sentándose en las diferentes mesas donde esperaban las empresas. / Javier Río

Era la primera vez que acudía a una feria de este tipo y ya había dejado varios currículums. Considera que, cuando una persona está desempleada, muchas veces no sabe dónde dirigirse ni cómo contactar con las empresas. En cambio, en una sola mañana ha podido conocer decenas de opciones laborales. Su objetivo es sencillo: “Conseguir un empleo estable que me permita cubrir necesidades y ganar tranquilidad”.

No todos los asistentes llegaban desde la misma situación. Teresa, por ejemplo, forma parte del grupo de trabajadores afectados por los despidos en Majorel. Su desempleo es reciente y reconoce que la búsqueda de trabajo ha cambiado mucho en los últimos años. "Ahora está todo más centralizado. El puerta a puerta ya no funciona. Todo está digitalizado y es más costoso", ha opinado.

Por eso ha valorado especialmente la posibilidad de hablar directamente con responsables de contratación. "Aquí al menos he podido hablar con las empresas", ha dicho después de entregar numerosos currículums. Como tantos otros asistentes, su deseo es recibir pronto una llamada. "Hay que esperar", ha resumido.

Cristian, de 27 años, también ha visto la jornada con optimismo. Apenas lleva dos semanas desempleado y ha considerado que este tipo de encuentros son especialmente útiles para quienes buscan una primera oportunidad o quieren cambiar de sector. "Hay varios servicios de empleo a los que puedes optar aunque no tengas experiencia. Es algo que necesitamos los que venimos de fuera y nos ayuda bastante", afirmaba.

Durante la mañana ha repartido una docena de currículums. Busca trabajo en logística o gestión de almacén y tiene claro cuáles son los principales obstáculos: la experiencia previa y disponer de vehículo para acceder a determinados polígonos industriales.

La feria ha permitido a los participantes no solo entregar currículums, sino también mantener entrevistas rápidas con empresas a través del formato de contacto personal. Un sistema ágil que acerca a candidatos y empleadores y que permite romper, aunque sea por unos minutos, la frialdad de los formularios y las plataformas digitales.

Además, las empresas han acudido con ofertas reales de empleo sobre la mesa. El objetivo de la organización era ambicioso: que al menos 200 personas pudieran regresar a casa con un contrato o una oportunidad laboral encaminada.