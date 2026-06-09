El debate sobre la línea 2 del tranvía se trasladará al pleno más importante del año en Zaragoza

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha reclamado este martes a la alcaldesa de Zaragoza que acometa la ampliación de la línea 1 del tranvía y que impulse la segunda línea este-oeste para unir San José, Las Fuentes, Delicias, Oliver, Miralbueno y Valdefierro. En este sentido, ha anunciado que el PSOE llevará una propuesta de resolución al debate sobre el estado de la ciudad sobre este asunto, una sesión que es considerada la más importante de cada ejercicio y que tendrá lugar el próximo mes de julio. Es el último debate de estas características, además, que se celebre antes de las elecciones del año que viene.

Ranera ha visitado Parque Goya, junto al presidente de la junta municipal Actur-Rey Fernando, Paco Galán, donde ha defendido que “reivindicar el tranvía es reivindicar los barrios, una ciudad para vivir con derechos para todos y para todas, desde mayores a jóvenes y niños”. Parque Goya es, ha dicho, “un ejemplo claro de proyecto estratégico, que se creo a partir de viviendas públicas asequibles y cuyo gran eje fundamental fue la conexión de los 12 kilómetros del tranvía”, ha considerado.

La portavoz socialista, además, ha recordado que el tranvía de Zaragoza tiene a diario más de 100.000 usuarios y se ha convertido en la línea más utilizada de toda España. “No podemos entender que con el mayor presupuesto de la historia de esta ciudad, con el mayor nivel de fondos europeos, estamos hablando de carencias y que Zaragoza no tenga todavía esa conexión con tranvía en la línea este-oeste”, ha apuntado. Ha lamentado también que, de los 100 millones que tiene Chueca para movilidad, solo ha dedicado 15.000 euros a la ampliación de la línea 1 del tranvía, la “misma ridícula cifra que el año pasado, sin ejecutar ni un céntimo”.

"El tranvía es sostenibilidad"

Ranera ha destacado que “el tranvía es sostenibilidad, es alta capacidad, es accesibilidad y nos iguala y nos conecta a los vecinos”. Por eso, ha anunciado que el grupo municipal socialista va a seguir trabajando por proyectos estratégicos que cambien la vida de los ciudadanos, como la ampliación de la línea 1 del tranvía que, en el caso de los vecinos de Parque Goya, supondría llegar al hospital Royo Villarroya.

La portavoz socialista, que ha estado junto a vecinos y vecinas del barrio, ha insistido también en la falta de equipamientos en la zona. “Hace una semana que se ha adjudicado el proyecto de centro cívico, que ya tendría que estar inaugurado, según las promesas de Chueca, y que los vecinos llevan reivindicando desde 2017”, ha indicado Lola Ranera.

Ha señalado también que Parque Goya no tiene centro de mayores, ni Escuela de Tiempo Libre, la asociación de vecinos está en barracones y la Casa de Juventud fue cerrada por el gobierno del PP. Así lo ha recordado también el presidente de la Asociación Vecinal Parque Goya, Jesús Trasobares. “Nos sentimos en inferioridad de condiciones con otros barrios, incluso en el desarrollo de la ciudad, por la falta de equipamientos”.

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Trasobares ha insistido en que “se está hablando de grandes infraestructuras en esta ciudad, de grandes proyectos, como el Dat Alierta, con anuncios a bombo y platillo, pero se están olvidando que hay barrios que tienen 25 años y no tienen los servicios mínimos necesarios”. Ha querido dejar claro que “los vecinos y las vecinas pagamos nuestros impuestos y tenemos los mismos derechos que puedan tener, por ejemplo, los vecinos que viven en la Romareda”. “Le pedimos a la alcaldesa y a su equipo de gobierno que destine más recursos a los barrios en desarrollo y a los ya consolidados, como Parque Goya”, ha concluido.