Lo que pudo ser y no ha sido (de momento): estos eran los trazados que se plantearon para la línea 2 del tranvía en Zaragoza

Los expertos parece que lo tienen claro y una parte de la sociedad zaragozana también, pero la realidad es que no existe consenso en el ayuntamiento sobre la necesidad de construir la segunda línea del tranvía. Ahora, cuando queda ya menos de un año para las próximas elecciones municipales, este debate nunca zanjado seguro que vuelve a surgir aunque con una novedad importante con respecto a los comicios anteriores: el cambio de rumbo del PP. La alcaldesa, Natalia Chueca, sorprendió este año cuando afirmó que no se negaba a ejecutar ese segundo trazado que, hasta ahora, solo había sido reivindicado por la izquierda.

Los matices de los populares y de la alcaldesa son muchos y los condicionantes para ponerse a construir esa línea 2, más todavía. Pero sus declaraciones ahí quedan: "No me niego a que tengamos una línea 2 del tranvía", afirmó. Ese segundo recorrido que la alcaldesa tiene en la cabeza difiere, eso sí, de los que se han planteado hasta ahora, pero que son los únicos ejemplos que permiten a los zaragozanos imaginarse cómo hubiera sido viajar desde barrios como San José, Las Fuentes y Delicias hasta el centro y viceversa.

En 2016, ZeC lanzó un proceso participativo para escoger el trazado de la línea 2

Pero, ¿qué recorridos se han planteado para esa línea 2? La lógica dice que, si la línea 1 une y vertebra la ciudad de norte a sur, la segunda debe hacer lo mismo con el eje este-oeste. En este sentido, en 2013, dos años después del regreso de los convoyes a la ciudad, el entonces alcalde Juan Alberto Belloch y la concejala de Movilidad, Carmen Dueso, presentaron el proyecto de para ese nuevo trazado.

Esa propuesta, que todavía debía concretarse con base a nuevos estudios técnicos y económicos, suponía construir un ramal que fuera desde la rotonda de Los Enlaces hasta la plaza España para unir los barrios del oeste con el corazón de la ciudad. Aquella línea hubiera cruzado Delicias a través de la avenida Madrid hasta llegar a la rotonda de la Ciudadanía, a la altura de La Aljafería. Desde ahí continuaría hasta Conde Aranda para acabar llegando al Coso. El recorrido sumaba 2.930 metros de longitud y iba a contar con siete paradas.

Usuarios subiendo al tranvía de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Esa era la rama oeste, más sencilla de ejecutar en principio pese a que en la actualidad los dirigentes populares se han cansado de repetir que sería técnicamente inviable llevarla a cabo. El ramal este de la línea 2 suponía una complejidad extra y es que llegado a un punto el recorrido se dividía en dos, para lo que se pusieron encima de la mesa distintas opciones.

La propuesta

Así, la línea 2 que hubiera llegado desde Delicias a través de Conde Aranda y el Coso hubiera continuado, dejando atrás la plaza España, hacia la plaza San Miguel, una zona que ahora se está reformando. De ahí los convoyes cruzarían el Huerva para llegar a Miguel Servet hasta la confluencia entre Compromiso de Caspe y la avenida San José. Ahí se separarían las vías y se plantearon distintas opciones: que los trenes siguieran por Miguel Servet hasta el tercer cinturón; girar hacia la avenida San José hasta el cruce con Cesáreo Alierta para continuar por esta avenida hasta el Príncipe Felipe; y otra que planteaba circular por la avenida San José hasta terminar en las proximidades del Canal. La opción definitiva se concretaría con un estudio que, finalmente, nunca llegó a materializarse pese que aquel año, en junio de 2013, Belloch aseguró que los contratos para poner en marcha la línea 2 se licitarían "a la mayor brevedad posible", reflejaron los medios de la época.

El debate sobre los trazados de esa hipotética línea 2 se reavivó en época de ZeC, con Pedro Santisteve al frente de la Alcaldía. En 2016 se realizó una consulta abierta a toda la ciudadanía para decidir entre cuatro opciones planteadas para esa segunda línea. Para poder elegir, los zaragozanos no contaban tan solo con los trayectos planteados, sino que también podían escoger conociendo el coste de cada uno de los recorridos, las ventajas e inconvenientes técnicos de cada una de las propuestas y el número de paradas que tendría cada trazado.

La línea 2 que planteó Belloch hubiera cruzado toda la avenida Madrid para llegar hasta el centro por Conde Aranda

A pesar de lo ambicioso del proceso participativo, a penas votaron 5.848 personas de las casi 600.000 que tenían derecho a voto. La opción ganadora de aquel proceso fue la alternativa tres, que suponía partir desde el entorno del Alcampo de Los Enlaces, en Valdefierro, y circular hasta la avenida Madrid por la antigua carretera de Madrid. Cruzaría las Delicias hasta la calle Rioja, donde los convoyes girarían a la izquierda para bajar hasta la avenida Navarra para circular hasta la rotonda de la Ciudadanía. Ahí las vías discurrirían por Escrivá de Balaguer hasta el paseo María Agustín. De ahí hacia el centro por el paseo Pamplona para después bajar por el paseo Constitución hasta el paseo La Mina, por donde el tranvía llegaría a Miguel Servet.

Recorrido de la línea 2 que resultó ganador tras el proceso participativo de 2016. / EL PERIÓDICO

En Miguel Servet, según la propuesta ganadora, la línea 2 seguiría hasta el encuentro con la avenida San José y Compromiso de Caspe, donde le recorrido se partiría en dos. Un ramal bajaría por esta última calle del barrio de Las Fuentes para volver a subir por Rodrigo Rebolledo y el otro discurriría por la avenida San José hasta llegar al paseo del Canal. Esta opción hubiera costado hacie diez años 200 millones de euros según los cálculos del consistorio y ponía fin al debate sobre el trazado de una línea 2 que después no se hizo.

Con el PP al frente de la Alcaldía en 2019 se enterró este proyecto. El no a la línea 2 se había convertido en un eslogan de campaña de los populares pero Chueca ha enterrado los prejuicios que hasta ahora había mantenido su partido y ha decidido reavivar este debate que supondría, eso sí, olvidar todo el trabajo previo que se ha hecho hasta ahora ya que según declaró la alcaldesa ante los medios, en caso de construir una segunda línea esta debería servir para conectar nuevas zonas de desarrollo de la urbe y no barrios ya consolidados. La prioridad, eso sí, es ampliar ya sea sobre raíles o sobre ruedas, el recorrido de la línea 1 para llegar hasta el Royo Villanova por el norte (a pesar de que todavía no se ha elegido la ubicación del nuevo hospital que sustituirá al actual) y hasta Arcosur por el sur.

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El debate está servido y la cercanía con las urnas volverá seguro a encenderlo aunque hay que tener en cuenta un nuevo factor. Ejes como la avenida Navarra y el Coso se han reformado o están siendo renovados, así como lo serán en un futuro el paseo María Agustín y el paseo Pamplona, lo que resta opciones a esos trazados que en un pasado se plantearon y que, quién sabe, quizá se desempolvan para volver a ponerse encima de la mesa.