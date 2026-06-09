Estos son los 15 bares que participan en la Ruta de la Tapa Mudéjar de Zaragoza

La Ruta de la Tapa Mudéjar celebrará su sexta edición del 11 al 21 de junio en Zaragoza con la participación de quince establecimientos hosteleros distribuidos en distintas zonas de la ciudad vinculadas al patrimonio mudéjar. La iniciativa, organizada por la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, combina gastronomía, patrimonio cultural y promoción turística, y se desarrollará en enclaves como San Pablo, La Magdalena, Don Jaime I, la iglesia de San Miguel, la plaza del Pilar y el entorno del Torreón de la Zuda.

La propuesta se desarrollará durante diez días en paralelo a otras actividades culturales, y complementará del 12 al 14 de junio el Mercado Medieval de las Culturas, que tendrá lugar en el entorno de la plaza del Pilar y La Seo. Durante la ruta, zaragozanos y visitantes podrán degustar tapas y propuestas gastronómicas en bares y restaurantes de la ciudad, con precios que oscilarán entre los 3 y los 5,50 euros para las tapas y entre 6,90 y 9 euros para las raciones.

Como en ediciones anteriores, todos los establecimientos participantes presentarán sus elaboraciones en piezas de cerámica creadas para la ocasión. Se trata de platos elaborados en arcilla refractaria y cocidos a 1.280 grados, que aportan un sello artesanal y vinculan la propuesta gastronómica con la tradición cultural de Zaragoza.

En esta edición, las piezas han sido realizadas por la artesana Bárbara Crespo Pinilla, de Cerámica Artesanal PIZCO, que refuerza el carácter artístico y diferenciador de la ruta. La Ruta de la Tapa Mudéjar contará además con la colaboración de la asociación ‘De vuelta con el cuaderno’, cuyos cuadernistas ilustrarán los recorridos y las propuestas gastronómicas de los establecimientos participantes.

El programa se completará con visitas guiadas y teatralizadas organizadas junto a Gozarte, que requieren inscripción previa a través de su página web. Entre ellas destaca la visita ‘Joyas del mudéjar’, que recorrerá el ábside de La Seo, el muro de la Parroquieta, la fachada de La Magdalena y el exterior de San Miguel, prevista los sábados 13 y 20 de junio a las 19.00 horas.

También se ha programado la visita teatralizada ‘Bajo la luna mudéjar’, que se desarrollará los mismos días a las 20.30 horas por el entorno de La Seo, el barrio de La Magdalena y la antigua judería. Además, la propuesta ‘La Zaragoza de las tres culturas’ se celebrará los domingos 14 y 21 de junio a las 11.00 horas con salida desde la puerta principal del Pilar.

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Los quince establecimientos participantes en esta edición son Pollería San Pablo, Meli Melo, Alma Criolla, Bar Dídola, Bar El Caldero Mágico, Gastrotaberna La Doris, Los Victorinos, Bar El Lince, Bar La Republicana, Bar 3 Elementos, Bar St. Michel, Bar Mondo San Miguel, Restaurante El Disfrutón, Neutro Gluten-Free y Bar Central.