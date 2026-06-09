Estas son las condiciones que pueden desconvocar esta tarde la huelga de la limpieza de Zaragoza

La huelga del sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza podría quedar desconvocada este mismo martes. Tras la asamblea celebrada por los trabajadores, los sindicatos CCOO y UGT han decidido comunicar al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) su disposición a firmar un preacuerdo con la patronal, siempre que se mantengan las condiciones planteadas durante la negociación del pasado lunes.

La decisión llega después de analizar la situación del conflicto, el seguimiento de la huelga y el contenido del preacuerdo que estuvo sobre la mesa tras más de seis horas de negociación, aunque finalmente no llegó a rubricarse.

Las organizaciones sindicales han explicado que, tras escuchar a los trabajadores, considerarían viable la firma del posible acuerdo. No obstante, también han advertido que si las asociaciones empresariales no presentan dichas condiciones, la huelga continuaría.

El posible acuerdo contempla una vigencia del convenio de cuatro años y subidas salariales del 3% en 2026, 2027 y 2028, además de un incremento del 4% en 2029. También incluye una reducción de la jornada laboral de dos días, el primero se aplicaría en 2027 y el segundo en 2029.

Entre las medidas acordadas figura además la creación de una excedencia especial con reserva del puesto de trabajo por un periodo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

El texto final incorporaría concesiones por ambas partes implicadas en la negociación. La patronal renunciaría a eliminar el complemento por incapacidad temporal durante los tres primeros días de baja y también abandonarían su intención de integrar el plus de transporte en el salario base. Por su parte, los sindicatos retirarían su reivindicación sobre el plus para la limpieza manufacturera.

OSTA rechaza el acuerdo

El sindicato OSTA se ha desvinculado del posible acuerdo al considerar que las condiciones planteadas son insuficientes. "Tras la asamblea realizada esta mañana ha quedado patente que tras 15 días de huelga aproximadamente la mitad del sector ha votado mantener la huelga y es intolerable aceptar la propuesta de la patronal que ni siquiera garantiza el IPC; por lo tanto para OSTA es insuficiente", ha señalado la organización en un comunicado.

Asimismo, el sindicato ha agradecido el apoyo recibido durante las movilizaciones y ha reclamado a los comités de empresa que denuncien los posibles incumplimientos de la patronal. También espera que los trabajadores “puedan votar si aceptan o no el preacuerdo”.

El sindicato ha confirmado que acudirá al acto de mediación convocado en el SAMA a las 17.30 horas "para vigilar los intereses del sector, aunque no firmemos un acuerdo totalmente insuficiente".