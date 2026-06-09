Susto en el Alcampo de Los Enlaces: una fuga de gas obliga a desalojar el centro comercial
Los Bomberos han desalojado el centro comercial como medida preventiva y han ordenado su reapertura una vez cerradas las válvulas y descartado el riesgo
Los Bomberos de Zaragoza han desalojado este martes por la tarde, sobre las 16.00 horas, el centro comercial Alcampo Los Enlaces, en el entorno del barrio zaragozano de Valdefierro, como medida de precaución después de que se haya producido una fuga de gas en una obra en la calle Aldebarán.
El aviso ha llegado a través del 112, que ha alertado de un olor a gas en la zona. Pese al susto generado en el entorno del centro comercial, no se ha producido ninguna explosión ni se han registrado heridos.
Hasta el lugar se han desplazado tres unidades de Bomberos de Zaragoza. Los efectivos han decidido evacuar el centro comercial después de comprobar que, debido al viento, el olor a gas se había introducido en el interior del establecimiento.
La evacuación se ha llevado a cabo de forma preventiva, ya que no se han detectado grandes concentraciones de gas dentro del centro comercial. También se han trasladado hasta la zona efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han colaborado en el dispositivo de seguridad.
La medida se ha mantenido hasta que responsables de la empresa suministradora Redexis se han personado en el lugar y han cerrado las válvulas. Una vez comprobado que no existía riesgo, se ha ordenado la reapertura del centro comercial.
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