El antiguo concesionario Zavisa en Zaragoza desaparece para iniciar en otoño la construcción y venta de 72 pisos de lujo en Vía Hispanidad

El emblemático concesionario Zavisa de Opel en Zaragoza ya ha desaparecido de la escena urbana de Vía Hispanidad. Tras cinco años de abandono, sus instalaciones ya han sido demolidas por parte de la constructora Ebrosa, con vistas a iniciar a finales de este año las obras de construcción de las 72 viviendas de lujo, desde bajos con jardín a áticos de alta calidad, que ocuparán esta parcela en el barrio de Delicias junto al tercer cinturón.

Los planes de la constructora están marcados y ahora se encuentra en fase de redacción el proyecto constructivo que se llevará a cabo a partir del último trimestre de este año. Por esas mismas fechas está previsto lanzar la comercialización de estos pisos, que finalmente serán seis menos que los 78 que tenía previstos cuando solicitó la licencia de derribo del concesionario al Ayuntamiento de Zaragoza, concedida a principios de este año.

La promoción que va a impulsar cuenta con varios bloques de pisos que tendrán cuatro alturas (planta baja y tres en altura), y se trabaja con un cronograma estimado que permitiría entregar las viviendas a lo largo del "segundo trimestre de 2029" tras más de dos años de trabajos que comenzarán el próximo otoño. Está aún por decidir el precio de venta de estos inmuebles, en la que será una de las nuevas promociones más destacadas de Zaragoza por su privilegiada ubicación y una de las más relevantes en esta zona de la ciudad, junto al tercer cinturón y muy cerca de Los Enlaces.

Así lo explicaron a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN desde Ebrosa, la constructora que hay detrás de este ambicioso proyecto que verá la luz en pocos años llenando uno de los vacíos urbanos más importantes de los que se han generado en la última década. En la parcela que ocupaba el conocido concesionario de Opel que dejó de funcionar en 2021 tras sus enormes dificultades económicas.

La futura promoción de Ebrosa contará con varios bloques de cuatro alturas y pisos de 2, 3 y 4 dormitorios

Su futuro pasaba por la reconversión de los terrenos para darles un uso residencial y en pocas semanas se ha demolido las instalaciones del antiguo concesionario. Hoy ya luce la parcela completamente vacía, con el terreno preparado para la entrada de las máquinas que levantarán esos futuros pisos de lujo y una valla que protege el recinto donde ya luce el nombre comercial que se le ha dado a esta promoción de viviendas: se llamará H133 y ya se anuncia la "próxima" comercialización, que habrá que esperar hasta el último trimestre del año para conocer con detalle.

De momento Ebrosa ya avanza que será una construcción de "altas calidades" con usos comunes envidiables como una piscina comunitaria. "Una exclusiva promoción de obra nueva compuesta por 72 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con áticos y bajos con jardín. Un edificio de arquitectura contemporánea, concebido con especial cuidado por los detalles y un diseño de líneas puras que transmite elegancia y armonía", promociona la constructora en su página web oficial.

Un anuncio en el que también explica que "la promoción contará con completas zonas comunes con piscina y área de juegos infantiles, pensadas para disfrutar del máximo confort y bienestar en un entorno único". Solo falta conocer el precio de salida para un mercado inmobiliario que en esta zona supera con holgura los 300.000 euros en este tipo de pisos de nueva construcción.