Ebrosa inicia obras de ampliación de su 'escaparate' en Zaragoza: más de 400 viviendas en cartera y tres pisos piloto para visitar

El mercado inmobiliario en Zaragoza está desatado, las promociones se multiplican con el paso de los meses y la demanda sigue siendo alta. En este contexto de crecimiento, no es de extrañar que las promotoras se vean obligadas a ampliar las instalaciones de las que disponen para mostrar sus futuras viviendas, las que tienen en obras y las que todavía solo están en fase de proyecto. Porque la actividad es frenética y hay que ampliar el 'escaparate'.

Así se explica el movimiento que se está dando estos días en uno de los solares más codiciados en el límite entre el distrito de Delicias y el de Universidad. Se trata del terreno donde la constructora Ebrosa tiene ubicado desde hace años la caseta donde aloja el piso piloto que poder visitar de la promoción que tienen a la venta. Está entre Vía Univérsitas y la avenida Gómez Laguna y lleva años allí alojada. Pues bien, esta se está ampliando con unas obras de reforma que triplicarán su espacio para alojar tres viviendas tipo que pertenecen a tres promociones distintas en Zaragoza. Necesitan más metros cuadrados para mostrar sus proyectos antes incluso de iniciar la comercialización.

La llegada de máquinas a estos terrenos hizo pensar a algunos vecinos de la zona que quizá se iba a retirar para comenzar la construcción de pisos, pero no es así. Según han explicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN fuentes oficiales de Ebrosa, se está ampliando la oficina para albergar pisos pilotos de tres promociones que tienen en la ciudad. Una de ellas, ya en construcción, está en el barrio de San José, junto al Pabellón Príncipe Felipe y el Palacio de Larrinaga, y se ha bautizado como T-Vrex 2.2, tiene 112 viviendas en total, cuenta con un primer edificio ya entregado, y el actual tiene una primera fase ya vendida y se entregará en junio de 2027, la segunda fase tiene la estructura ya finalizada y se darán las llaves a sus propietarios en junio de 2028 y habrá una tercera prevista para 2029.

Otra de las promociones que albergará esta oficina junto a Vía Univérsitas es la de Iconiq, que contempla la construcción de 240 pisos en Parque Venecia, que da continuidad a un proyecto anterior, y que se ejecutará en cuatro fases de 60 viviendas cada una.

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Por último, esta oficina incluirá un tercer piso piloto de una promoción que aún no se ha empezado a comercializar y que lo hará en el último trimestre de este año. Se trata de las 72 viviendas de lujo que se construirán en los suelos del antiguo concesionario Zavisa en Delicias, bajo el nombre de H133 que hace referencia a su ubicación, en el número 133 de Vía Hispanidad, donde estuvo durante décadas las instalaciones de venta de vehículos de Opel que ya han sido demolidas. Las obras comenzarán a final de año y podrían estrenarse en 2029, pero el piso piloto estará disponible antes en esta nueva construcción de Vía Univérsitas que está reformando y ampliando Ebrosa.