Oportunidad única en Zaragoza: se vende un ático-dúplex con terraza en el centro por 185.000 euros
Este dúplex en La Magdalena destaca por su diseño moderno, terraza aislada y una ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad
Hay gente que siempre ha soñado con vivir en el centro de Zaragoza. Se trata de la zona de la ciudad donde tienes todo a mano y no necesitas el coche para nada a excepción de trasladarte a la periferia. Residir dentro del perímetro marcado por Echegaray, Paseo Pamplona y María Agustín y la calle Asalto ofrece a los vecinos la oportunidad de tener a pocos minutos de distancia colegios, transporte público incluido el tranvía, bares, restaurantes, teatros, cine e incluso todos los museos y monumentos.
Sin embargo, comprarte una casa o pagar un alquiler no está al alcance de todos en el centro de Zaragoza. Por ejemplo, todas las calles que nacen desde Paseo de la Constitución, plaza de los Sitios y desembocan en Paseo Independencia o el Coso cuentan con un conjunto de viviendas de lujo que entran de lleno entre las más caras de toda la capital aragonesa. La gran mayoría de los pisos forman parte de un edificio histórico parado en el tiempo cuyo precio en ningún caso no baja de los 400.000 euros en el mejor de los casos.
Hay otras zonas del centro de Zaragoza donde podrás encontrar algún piso mucho más asequible. Uno de los barrios más bohemios e interesantes de toda la capital aragonesa es sin duda La Magdalena. Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado a la venta un interesante dúplex situado en un ático escondido entre las calles de este bonito barrio de la ciudad.
La vivienda es un loft ático dúplex de 75 metros cuadrados situado en pleno corazón de Zaragoza, muy cerca de la plaza San Miguel y a apenas diez minutos a pie de plaza España y del tranvía. Una ubicación especialmente cómoda para quienes buscan vivir en el centro, pero en un entorno tranquilo, con comercios, servicios y transporte urbano en las inmediaciones.
Una terraza espectacular
El inmueble destaca por su diseño moderno y acogedor, así como por una de sus grandes joyas: una terraza de 15 metros cuadrados, acristalada en varias de sus paredes y completamente aislada, que aporta luminosidad y un espacio extra muy atractivo dentro de la vivienda.
El ático se encuentra en una primera planta sin ascensor de un edificio construido en 1990. Su interior combina carácter y confort gracias al techo abuhardillado con vigas macizas de madera, los suelos de madera y gres porcelánico, y una escalera de diseño también en madera, con escalones al aire, que refuerza la personalidad del dúplex.
La distribución incluye dos habitaciones, baño con plato de ducha y columna de hidromasaje, y una cocina completamente amueblada y equipada, incluido lavavajillas. Además, dispone de aire acondicionado y calefacción por bomba de calor por conductos en todo el inmueble, agua caliente mediante termo eléctrico, ventanas de aluminio con cristales Climalit y videoportero.
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