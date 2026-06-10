Plan de seguridad vial en Zaragoza: quince colegios del Distrito Sur se benefician de nuevas medidas
Además de reforzar la señalización horizontal y vertical, se está analizando la reducción de la velocidad máxima en las calles próximas
El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado esta semana el proceso de señalización y pacificación en quince centros educativos del Distrito Sur con el objetivo de mejorar la seguridad vial y continuar de forma progresiva con el proyecto en el resto de la ciudad.
Para ello, se está reforzando la señalización horizontal y vertical y se está incorporando señalización especial con sistemas alternativos de comunicación dirigida a escolares con dificultades cognitivas.
Asimismo, se está analizando la reducción de la velocidad máxima en las calles próximas a los centros educativos y se está interviniendo en herramientas de “urbanismo táctico” a través de pintura o mobiliario urbano.
“El denominador común en todos los entornos escolares siempre es mejorar la seguridad vial, pacificar el tráfico y hacer el entorno más amable para todos”, ha apuntado este miércoles en rueda de prensa la consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes.
Tal como ha explicado, el plan se va a iniciar en el Distrito Sur y, tras la prueba piloto, se va a aplicar en el resto de la ciudad en función de sus características concretas. Para este punto de partida se han escogido quince colegios, institutos y escuelas infantiles del distrito Sur: Montecanal, La Salle-Santo Ángel, Soledad Puértolas, Pequeños Maestros, los distintos centros públicos de Valdespartera, Balú, Planeta Imaginario, Barquitos, Cuéntame Jardín, Dada, La Ranita Pirata o San Jorge.
A través de este plan también se está reforzando la señalización en carriles bici próximos a centros escolares para que los conductores reduzcan la velocidad y se disminuya "la posibilidad de que haya percances con estas advertencias”, ha indicado la consejera.
El ayuntamiento está trabajando en la implantación de zonas kiss and go que ayuden a agilizar el acceso de escolares que sean llevados en coche por sus familias. “Hacemos que el coche esté parado simplemente unos minutos en este espacio, que sea un entorno seguro y sobre todo que no entorpezca las entradas y salidas de los colegios”, ha explicado Gaudes.
Otro elemento que se incorporará en los alrededores de los centros educativos o zonas prioritarias son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, unas señales que favorecen la autonomía de niños, jóvenes, adultos o ancianos que presentan dificultades de comunicación.
Con pictogramas específicos, ha asegurado la consejera, se lanzarán mensajes relacionados con la seguridad vial que sean útiles para personas que no han adquirido o han perdido el nivel de habla suficiente.
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