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Plan de seguridad vial en Zaragoza: quince colegios del Distrito Sur se benefician de nuevas medidas

Además de reforzar la señalización horizontal y vertical, se está analizando la reducción de la velocidad máxima en las calles próximas

Zaragoza inicia en Distrito Sur un plan de señalización y mejora de la seguridad vial en entornos escolares que se extenderá al resto de la ciudad

Zaragoza inicia en Distrito Sur un plan de señalización y mejora de la seguridad vial en entornos escolares que se extenderá al resto de la ciudad / Ayuntamiento de Zaragoza

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado esta semana el proceso de señalización y pacificación en quince centros educativos del Distrito Sur con el objetivo de mejorar la seguridad vial y continuar de forma progresiva con el proyecto en el resto de la ciudad.

Para ello, se está reforzando la señalización horizontal y vertical y se está incorporando señalización especial con sistemas alternativos de comunicación dirigida a escolares con dificultades cognitivas.

Asimismo, se está analizando la reducción de la velocidad máxima en las calles próximas a los centros educativos y se está interviniendo en herramientas de “urbanismo táctico” a través de pintura o mobiliario urbano.

“El denominador común en todos los entornos escolares siempre es mejorar la seguridad vial, pacificar el tráfico y hacer el entorno más amable para todos”, ha apuntado este miércoles en rueda de prensa la consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes.

Tal como ha explicado, el plan se va a iniciar en el Distrito Sur y, tras la prueba piloto, se va a aplicar en el resto de la ciudad en función de sus características concretas. Para este punto de partida se han escogido quince colegios, institutos y escuelas infantiles del distrito Sur: Montecanal, La Salle-Santo Ángel, Soledad Puértolas, Pequeños Maestros, los distintos centros públicos de Valdespartera, Balú, Planeta Imaginario, Barquitos, Cuéntame Jardín, Dada, La Ranita Pirata o San Jorge.

En cruces peatonales sensibles se van a incorporar señalización especial con sistemas alternativos de comunicación dirigida especialmente a escolares con dificultades cognitivas.

En cruces peatonales sensibles se van a incorporar señalización especial con sistemas alternativos de comunicación dirigida especialmente a escolares con dificultades cognitivas. / Ayuntamiento de Zaragoza

A través de este plan también se está reforzando la señalización en carriles bici próximos a centros escolares para que los conductores reduzcan la velocidad y se disminuya "la posibilidad de que haya percances con estas advertencias”, ha indicado la consejera.

El ayuntamiento está trabajando en la implantación de zonas kiss and go que ayuden a agilizar el acceso de escolares que sean llevados en coche por sus familias. “Hacemos que el coche esté parado simplemente unos minutos en este espacio, que sea un entorno seguro y sobre todo que no entorpezca las entradas y salidas de los colegios”, ha explicado Gaudes.

El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su compromiso con la seguridad vial en los entornos escolares.

El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su compromiso con la seguridad vial en los entornos escolares. / Ayuntamiento de Zaragoza

Otro elemento que se incorporará en los alrededores de los centros educativos o zonas prioritarias son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, unas señales que favorecen la autonomía de niños, jóvenes, adultos o ancianos que presentan dificultades de comunicación.

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Con pictogramas específicos, ha asegurado la consejera, se lanzarán mensajes relacionados con la seguridad vial que sean útiles para personas que no han adquirido o han perdido el nivel de habla suficiente.

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