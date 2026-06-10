Primark reabre su tienda más grande de Zaragoza tras su reforma: estas son sus principales novedades

Primark, la compañía internacional de moda, ha reabierto su tienda renovada del Centro Comercial Puerto Venecia, ubicado en Zaragoza, con un diseño nuevo y contemporáneo. Esta remodelación forma parte de la inversión de 85 millones de euros recientemente anunciada por Primark en España y Portugal, que demuestra el compromiso continuo de la compañía con ambos mercados y con ofrecer una gran experiencia en tienda a sus clientes y equipo. Este es el refit número 17 de Primark en España en los últimos dos años.

Inaugurada en 2012 como la primera tienda de la compañía en Zaragoza con 5.000 metros cuadrados de espacio comercial, Primark Puerto Venecia presenta ahora una decoración renovada, nueva señalización, escaparates actualizados y probadores reformados, que reflejan el último diseño de Primark. Una novedad destacada es la introducción de 23 cajas de autopago, distribuidas en dos plantas, que ofrecen a los clientes la flexibilidad de elegir entre pagar en cajas atendidas por personal o en cajas de autopago.

Reapertura del Primark de Puerto Venecia / PRIMARK

Los clientes pueden seguir disfrutando de la amplia línea de artículos de moda, belleza, ocio y hogar de Primark, todo a precios increíbles por los que Primark es conocido. Con la llegada del verano, los clientes también pueden adquirir artículos básicos de temporada, desde conjuntos para las vacaciones y trajes de baño hasta accesorios de viaje y productos de belleza imprescindibles para toda la familia.

"Se ña diseñado pensando en nuestros clientes"

La directora de Ventas de Primark en España, Esther de las Heras, ha hablado de todo lo que conlleva la última reforma en su tienda más grande de Zaragoza. "Estamos encantados de dar la bienvenida a los clientes a nuestra tienda recién renovada del Centro Comercial Puerto Venecia en Zaragoza. Cada mejora, desde la nueva decoración hasta la introducción de cajas de autopago, se ha diseñado pensando en nuestros clientes y compañeros de equipo para mejorar aún más la experiencia en tienda. También quiero dar las gracias a nuestro equipo por su gran esfuerzo, dedicación y compromiso para hacer realidad este proyecto”.

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Primark en Puerto Venecia / PRIMARK

Cabe recordar que Zaragoza cuenta actualmente con dos tiendas de Primark, la recién reformada en Puerto Venecia y otra con menos de un año de vida en Gran Casa. La marca también tenía previsto abrir una tienda de mayor tamaño en el paseo Independencia, exactamente en la antigua sede de Telefónica, pero el proyecto se cayó incluso después de que el Ayuntamiento de Zaragoza les diese el permiso para acondicionar el edificio y abrir su macrotienda en el bajo y primeras plantas.