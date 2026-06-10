El PSOE pide explicaciones sobre “el área de grandes desastres” de Chueca tras el cierre del Parque de Atracciones y el "fracaso" de Giesa

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Horacio Royo ha solicitado este miércoles la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, en la próxima comisión de su área para que aclare lo ocurrido con la dirección genera "de grandes desastres” del Gobierno de Chueca, en referencia al “desastre del Parque de Atracciones, a la adjudicación a dedo de Giesa o a la situación, incluso, del Canal de Aguas Bravas".

Royo ha recordado que la alcaldesa Natalia Chueca “prometió un cambio radical en el oarque, planteándolo como un gran centro de ocio referente en el nordeste de España y tres años después conocemos que no abrirá en todo el año”. Una situación que no había ocurrido hasta de ahora y que se debe a la mala gestión del Gobierno de Zaragoza. En ese sentido, Royo ha recordado que “más allá de la afectación sentimental, hay graves consecuencias” y señalaba la situación de los 81 trabajadores del parque en un ERTE “y que ahora no tienen la menor garantía de conservar sus empleos”.

Además, el socialista ha recordado que “el Gobierno de Zaragoza sin la menor explicación ni justificación, dimitió de su responsabilidad permitiendo que la nueva concesionaria, Moncayo Leisure, no se hiciese cargo de las instalaciones del parque cuando tocaba, el 28 de febrero, fecha establecida para poder abrir con normalidad en las fechas acostumbradas”. Y ahora, ha dicho, nos encontramos en “una situación lamentable” por “esa decisión y una orden de continuidad tan jurídicamente insostenible como arbitraria”.

Discrepancias sobre el estado financiero

El concejal socialista también ha denunciado que “las discrepancias sobre el estado financiero de una de las empresas socias, era y es un problema entre empresas en el que el Ayuntamiento de Zaragoza nunca debió entrar y menos tomando parte por una de ellas” y todo ello para acabar “con una decisión irresponsable y disparatada como una orden de continuidad para una empresa, como Parque de Atracciones Zaragoza, en situación de concurso de acreedores”.Una situación que “es una insensatez que, como no podía acabar siendo de otra forma, ha terminado con el cierre definitivo de las instalaciones”, ha lamentado.

Horacio Royo ha hecho referencia a las certezas que en este momento existen sobre este proyecto: “un gobierno manifiestamente incompetente y que estamos ante un gobierno peligrosamente mentiroso”. “Sigue ocultándonos los motivos reales por los que aceptó que la nueva concesionaria no asumiese las instalaciones; sigue sin contarnos qué conversaciones ha mantenido con el Grupo Fénix sobre esta cuestión y sigue sin contarnos si vamos a ver abierto el Parque en 2027”, ha explicado.

Pero las mentiras sobre este nuevo fracaso de Chueca siguen porque ha recordado Royo la concesión a dedo al Grupo San Valero de parte del edificio de Giesa, “esperando a que Azcón concertarse los ciclos formativos que va a impartir” o “que siga ocultando si ha abierto o no los sobres de la oferta de producción audiovisual fuera de una mesa de contratación” o “tampoco nos ha explicado por qué la nueva concesionaria del Canal de Aguas Bravas no se está haciendo cargo de las instalaciones”.

"Todos los proyectos fallan"

Royo ha explicado que “el problema es cuando son todos los proyectos los que fallan. Cuando el fracaso, la chapuza, la actuación en los márgenes de la legalidad se convierten en la norma, en un patrón”. Por eso, se ha preguntado “¿qué más tiene que pasar? ¿qué más tiene que ocurrir para que el gobierno de la señora Chueca asuma responsabilidades políticas y admita que esta forma de gestionar es un completo desastre y daña a la ciudad y al interés público?”.

Ha recordado que el PSOE ya ha solicitado en otras ocasiones el cese del responsable del área de Grandes Proyectos, Ruiz de Temiño, pero “mal haríamos en poner el foco en quien es un mero instrumento de una política completamente fracasada. Un instrumento que lejos de enmendar, destroza más todo, pero un instrumento al servicio de una alcaldesa que si algo nos ha dejado muy claro es que ni entiende, ni comprende ni en el fondo le gusta Zaragoza”.

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Por eso, Horacio Royo pedirá explicaciones en la próxima Comisión de Presidencia a Ángel Lorén porque es un nuevo fracaso. “Hemos visto cómo los costes de la Nueva Romareda se empieza a disparar cuando apenas se ha levantado el esqueleto de un fondo; hemos visto cómo Giesa acumula un despropósito detrás de otro después de invertir más de 20 millones de euros; hemos visto cómo, por primera vez en medio siglo, el Parque de Atracciones cierra y 81 trabajadores corren auténtico riesgo de perder su empleo y hemos visto como el Canal de Aguas Bravas tampoco se abre o como las piscinas de colaboración público privada del distrito sur llevan consumidos más de 5 millones de euros públicos”, ha concluido.