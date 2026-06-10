El PSOE y el PP se enzarzan por las Medallas de Santa Isabel de Portugal tras el abandono de los populares

La concesión de las Medallas de Santa Isabel de Portugal ha provocado este miércoles un enfrentamiento entre el equipo de gobierno de la Diputación de Zaragoza (PSOE) y el PP, después de que los miembros de los grupos popular y de Vox abandonaran el pleno durante la votación, al no incluirse la propuesta de reconocer a las escuelas taurinas, y se acusaran mutuamente de romper el consenso institucional.

El diputado delegado de la plaza de toros de La Misericordia, José Carlos Tirado, ha calificado de “episodio esperpéntico” la actuación de PP y Vox durante la sesión plenaria en la que se han aprobado las medallas para CERMI Aragón, el organista y compositor José Luis González Uriol y el escritor y pedagogo Víctor Juan.

Tirado ha criticado que ambos grupos abandonaran el salón de plenos en lugar de votar en contra o abstenerse, con excepción de uno de los diputados del PP que, según expone en una nota de prensa, ha permanecido en la sesión y votado a favor de la propuesta.

Según el responsable socialista, la candidatura planteada por los populares para distinguir a las escuelas taurinas de Zaragoza no cumplía el reglamento que regula estos galardones, al estar dirigidos a personas o entidades que se hayan distinguido por acciones excepcionales.

Además, ha asegurado que en la junta de portavoces se ofreció al PP la posibilidad de presentar una alternativa.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha denunciado el “sectarismo” del equipo de gobierno y ha acusado al PSOE de incumplir el compromiso alcanzado el año pasado para que los populares propusieran una de las candidaturas.

El PP planteó conceder la medalla ex aequo a las escuelas taurinas Torrero-El Carmen y Mar de Nubes por su labor formativa y de promoción de Zaragoza, cuyo rechazo, ha sostenido Celma en otro comunicado, responde a una estrategia de “hostilidad hacia la tauromaquia” .

Celma ha vinculado la decisión con otras polémicas recientes relacionadas con el sector taurino, como la suspensión de la Feria de San Jorge, las restricciones para que las escuelas entrenen en la plaza de toros o las incertidumbres sobre la Feria del Pilar.

El enfrentamiento político se ha producido además en un contexto marcado por la nueva licitación de la plaza de toros de La Misericordia.

A este respecto Tirado ha anunciado que nueve empresas han presentado ofertas para gestionar el coso zaragozano y ha informado de que el concurso ha recibido dos recursos.

El diputado socialista ha defendido la solidez jurídica del nuevo pliego y ha afirmado que la Diputación seguirá trabajando para adjudicar la plaza “cuanto antes”.

Asimismo, ha rechazado las acusaciones del PP sobre una supuesta estrategia para perjudicar la tauromaquia y ha recordado las inversiones y actuaciones impulsadas por la institución en apoyo del sector.

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Por su parte, Celma ha mostrado su preocupación por los nuevos recursos relacionados con la gestión de la plaza y ha advertido de la incertidumbre que, a su juicio, rodea actualmente al futuro de la actividad taurina en Zaragoza.