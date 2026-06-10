Estos son los barrios de Zaragoza en los que el ayuntamiento más invertirá en asfaltado

Se acerca el verano, la época del año en la que Zaragoza se vacía. Los vecinos de la ciudad marchan de vacaciones y el tráfico se disuelve, un momento que el ayuntamiento suele aprovechar para realizar la llamada operación asfalto. Este año se prevé invertir más de 1,2 millones de euros en una actuación que se ha licitado recientemente y que, por tanto, está todavía pendiente de adjudicación.

Sin embargo, lo que ya está claro son las calles en las que se actuará. Son más de una treintena y están distribuidas por todos los distritos de la ciudad, aunque hay algunos con más necesidades que otros, lo que hace que las inversiones no sean parejas. Este año, el listado de barrios que más dinero se llevan en la operación asfalto lo encabeza este 2026 El Rabal, algo que tiene sentido ya que se trata de uno de los distritos más grandes, si bien esto va cambiando cada año en función del estado y el mantenimiento del pavimento en cada una de las zonas.

Así, en lo que se refiere estrictamente al presupuesto del material que se gastará en cada zona en función de los metros cuadrados que se asfalten, El Rabal se lleva la palma con una inversión de 134.527 euros. En este distrito se va a renovar el piso de las calles Río Piedra, Somport, Marqués de la Cadena y Ricardo del Arco. Le sigue el distrito de Delicias, con 70.442 euros de inversión y actuaciones en las calles avenida Madrid, Jordana y Bolivia.

El listado, en orden

El tercer lugar de este ranquin lo ocupa Oliver-Valdefierro, con 67.467 euros en asfalto que irá a parar a las calles Marconi-Homero, Lamadrid, Fray Luis de León y Vega. Ya fuera del top tres están el resto de distritos, que quedan ordenados de la siguiente manera: Actur-Rey Fernando (65.385 euros); Torrero (64.679 euros); San José (63.787 euros); Centro (58.456 euros); Distrito Sur (40.400 euros); Las Fuentes (38.114 euros); Santa Isabel (29.826 euros); Universidad (27.637 euros); Miralbueno (24.431 euros); Casco Histórico (22.297 euros); y Almozara (20.367 euros).

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Este listado de calles se actualiza anualmente y consensua con las juntas de distrito, unos organismos de representación vecinal que señalan las calles con más necesidad de asfaltar.