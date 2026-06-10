La vivienda da señales de tocar techo en Zaragoza: aumentan los anuncios con rebajas

El 14% de las viviendas anunciadas en el portal inmobiliario Idealista durante el primer trimestre del año acabó reduciendo el precio definitivo de venta. La cifra representa la media nacional y, en el caso de Zaragoza, se eleva hasta el 18%. El precio medio del metro cuadrado se sitúa ahora mismo en los 2.287 euros, según los datos del portal digital, lo que supone un incremento del 11,8% respecto a mayo de 2025.

El sector está empezando a notar síntomas de fatiga y agotamiento, tras años en los que los precios no han dejado de subir. Tanto es así que mes tras mes batían su récord anterior. Los expertos ya hablan de síntomas de desaceleración y prueba de ello es que, por primera vez, hay barrios en la capital aragonesa donde los precios han comenzado a bajar. Cierto es que la caída es mínima y apenas se nota en el precio final, pero es el principio.

Revalorización de nuevos distritos

Sin embargo, la evolución de los precios en Zaragoza ciudad confirma que el mercado se encuentra en un buen momento, ya que mantiene una senda de crecimiento sostenida durante los últimos meses y acumula importantes revalorizaciones en varios de sus distritos, donde se está construyendo obra nueva, como sucede en el entorno de la avenida Cataluña, Averly o el barrio del AVE, donde se están construyendo viviendas de lujo que elevan el precio medio.

Vivienda en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. / Jaime Galindo.

Según un informe elaborado por Idealista, el volumen de anuncios de viviendas en venta que rebajaron sus expectativas se incrementó durante el primer trimestre de este año hasta el 14%, frente al 11% de 2025, según los datos de los inmuebles publicados en su base de datos. Zaragoza se encuentra entre las ciudades donde más propietarios optaron por rebajar el precio final, pese a la alta demanda que todavía se registra en la ciudad.

Ventas en menos de 7 días

De hecho, los casos de “ventas exprés” cada vez son más frecuentes. Es decir, viviendas que se venden en menos de una semana. En Zaragoza, siempre según la información de Idealista, el 20% de las viviendas anunciadas apenas duró siete días en el portal. La media nacional se sitúa en el 13%.

Junto a Málaga, Sevilla o Valencia, en Zaragoza, el 18% de las viviendas publicadas en este portal inmobiliario para su venta acabó reduciendo el precio. El año pasado el porcentaje fue del 13%, lo que evidencia la situación actual del sector. Sin embargo, es Teruel la ciudad que lidera la clasificación a nivel nacional. La ciudad de los Amantes es, junto a Barcelona, la capital donde mayor es el porcentaje de anuncios que registraron bajadas de precio. La tasa escala al 21%. En Huesca sucedió en el 10% de los anuncios de la plataforma.

A pesar de las subidas registradas en Zaragoza, comprar una vivienda en la capital sigue siendo más asequible que en el conjunto de España. Los datos así lo evidencian y, mientras el precio medio nacional alcanza los 2.795 euros/m², en Zaragoza se sitúa en 2.287 euros/m², es decir, 508 euros por metro cuadrado menos, una diferencia del 18%. Los distritos Centro, Universidad, San José-Miraflores y Miralbueno son los más caros para comprar una vivienda.