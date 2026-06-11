Se aproxima una dorsal subtropical a Zaragoza: los termómetros se dispararán de nuevo hasta cerca de los 40 grados

Si hacemos caso al refrán, podemos empezar a guardar el sayo en el armario hasta otoño y las previsiones a medio plazo parece que le dan la razón. Aragón se encamina hacia un nuevo subidón de los termómetros hasta valores de pleno verano en toda la comunidad salvo contadas excepciones y que en Zaragoza se traducirá en que la capital se aproxime otra vez a la frontera de los 40 grados.

No está previsto que se alcancen, pero la capital vivirá varias jornadas con hasta 7 u 8 grados por encima de lo que es habitual durante el final de la primavera y, lo que es más significativo, no será flor de un día, sino que volverá a mantenerse en el tiempo, tal y como pasó en el episodio de altas temperaturas a finales de mayo. El responsable volverá a ser la dorsal subtropical que entrará por el Atlántico y, progresivamente, se instalará sobre la Península Ibérica.

Adiós a la tregua primaveral

Zaragoza ha vivido 48 horas con temperaturas durante el día impropias de un mes de junio, pero a partir de este jueves el tiempo va a ir templándose a pesar del cierzo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que se quedará a las puertas de unos cómodos 30 grados en las horas centrales de la tarde, que significará ya de por sí una notable subida respecto a la jornada de ayer miércoles, cuando el mercurio se quedó estancado en los 24 grados.

Una mujer camina por una calle de Zaragoza con un paraguas / Laura Trives / EPA

Ese fresco se ha dejado sentir a primeras horas de la mañana, al igual que todavía lo hará este próximo viernes, hasta que la mínima, de 14 grados a últimas horas de la madrugada, comience a templarse. Pese a ese inicio de día algo frío, la jornada estará marcada por el fin del cierzo, que hará subir los termómetros de manera considerable de nuevo hasta los 34 grados. Las noches volverán a ser cálidas.

Llegan los avisos por calor

La llegada del fin de semana será sinónimo también de alertas por calor en Zaragoza. La Aemet ha activado el sábado el aviso amarillo en la ribera del Ebro por las altas temperaturas que se esperan para esa jornada, que en la capital podrían alcanzar los 36 grados. El domingo llegará el pico de este episodio de altas temperaturas, al menos en la previsión a medio plazo, con máximas de hasta 38 grados. La media de las máximas en las últimas dos décadas durante estas semanas es de entre 30 y 31 grados, según los registros de Aemet.

Los modelos de predicción adelantan que las temperaturas disparadas se mantendrán, al menos, hasta el sábado 20 junio

Las previsiones no cambiarán con el inicio de la próxima semana, según las previsiones actuales. De momento, la Aemet adelanta que, hasta el miércoles, las máximas no bajarán de 37 grados y, las mínimas, de los 20 grados. Y parece que va para largo.

El modelo de predicción del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas (ECMWF) ya adelanta que estos valores se mantendrán, al menos, hasta el sábado 20 junio, es decir, la primavera va a terminar con temperaturas disparadas.

Resto de Aragón

En el conjunto de Aragón se va a replicar el diapasón marcado por la influencia de la dorsal africana. Este jueves, se alcanzarán los 30 grados en Caspe, Huesca, Bajo Cinca y Monegros; al borde se quedarán varias localidades de la Ibérica de Zaragoza y Huesca capital.

Una mujer se protege del sol con un abanico / Miguel Ángel Gracia

De cara al viernes, las temperaturas se moverán ya en torno a los 33 o 34 grados en los municipios de la ribera del Ebro, el Bajo Aragón, Cinco Villas y, de nuevo, en el Bajo Cinca y Los Monegros. Durante el fin de semana, las temperaturas se dispararán de manera generalizada. En Cinco Villas, Tauste y Ejea marcarán 36 o 37 grados, igual que Caspe o Alcañiz. Varios puntos del prepirineo y del Pirineo podrían registrar ya los 30 grados.

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Durante el domingo, prácticamente todo Aragón llegará a los 35 grados, salvo las zonas más altas como Albarracín, Javalambre o la alta montaña de Huesca.