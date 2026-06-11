Los autobuses cambian de ruta en el Portillo: estas son las afecciones para los próximos tres meses

El avance de las obras en la zona del Portillo obliga a cambios importantes en los recorridos de varias de las líneas de autobús, tanto urbano como metropolitano, que circulan por estas calles desde este próximo lunes 15 de junio. Durante los próximos tres meses, coincidiendo con el bajón del tráfico propio del periodo estival, los usuarios de estos medios de transporte van a ver alterados sus recorridos habituales.

El plan de Zaragoza Alta Velocidad obliga a alterar el tráfico durante los próximos tres meses, por lo que las líneas de autobús, como sucederá con los 26.000 coches que circulan a diario por esta zona en ambos sentidos, han tenido que encontrar alternativas para seguir dando el mismo servicio a los ciudadanos.

En la red urbana, las líneas 21, 22, 31 y 51 sufrirán variaciones significativas por los cambios de tráfico previstos en paseo María Agustín y las calles próximas. Estos son todos los cambios:

Las líneas 21 y 51, que normalmente pasan por la plaza del Portillo entrando por Marie Curie para salir, desde Conde Aranda, a Avenida de Madrid, utilizarán el giro específico que se habilitará desde María Agustín a Avenida de Madrid.

Recorrido de las líneas 21 y 51. / Ayuntamiento de Zaragoza

La línea 22, que hasta ahora giraba a su izquierda desde María Agustín a Anselmo Clavé, continuará por María Agustín hasta la Avenida de Madrid (nuevo giro temporal a la izquierda), rotonda de La Ciudadanía y Escrivá de Balaguer, para volver a su recorrido por Anselmo Clavé.

Recorrido de la línea 22. / Ayuntamiento de Zaragoza

La línea 31, que habitualmente avanzaba por Escrivá de Balaguer, continuará hasta el cruce con Avenida de Madrid, donde sí girará a la izquierda hasta la rotonda de la Ciudadanía. Además, quedarán anuladas temporalmente las paradas ubicadas en paseo María Agustín entre José María Escrivá de Balaguer y avenida de Madrid.

Recorrido de la línea 31. / Ayuntamiento de Zaragoza

Área metropolitana

Los cambios afectarán igualmente a varias líneas metropolitanas y de barrios rurales gestionadas por el Consorcio de Transportes.

Sentido salida:

Las líneas 110 y 111 trasladarán la terminal a Marie Curie saliendo por la plaza del Portillo–Conde Aranda–paseo María Agustín.

trasladarán la terminal a Marie Curie saliendo por la plaza del Portillo–Conde Aranda–paseo María Agustín. Las líneas 505, 602, 603, 604, 612, 613, N61, N63 y N64 seguirán por paseo María Agustín para hacer el giro a izquierda a la avenida Madrid.

seguirán por paseo María Agustín para hacer el giro a izquierda a la avenida Madrid. Las líneas 601, 619 y 620, salida por la plaza del Portillo–Conde Aranda–paseo María Agustín, no se ven afectdas porlos cambios.

Sentido entrada:

Las líneas 110 y 111 entrarán por el paseo María Agustín para hacer el cambio de sentido por Anselmo Clave–Mayandía–paseo María Agustín–Marie Curie. Como hasta ahora.

entrarán por el paseo María Agustín para hacer el cambio de sentido por Anselmo Clave–Mayandía–paseo María Agustín–Marie Curie. Como hasta ahora. Las líneas 505, 602, 603, 604, 612, 613, N61, N63 y N64 entrarán por Anselmo Clave–Mayandía–paseo María Agustín para seguir sentido Puerta del Carmen.

entrarán por Anselmo Clave–Mayandía–paseo María Agustín para seguir sentido Puerta del Carmen. Las líneas 601, 619 y 620 entrarán para hacer el cambio de sentido por Anselmo Clave–Mayandía–paseo María Agustín–Marie Curie. Como hasta ahora.

El Ayuntamiento de Zaragoza recomienda consultar la información actualizada sobre recorridos y paradas en los canales de Avanza y del Consorcio de Transportes antes de realizar cualquier desplazamiento.