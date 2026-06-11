Así avanzan las obras de La Romareda a cuatro años del inicio del Mundial de España: "Cumplimos los plazos"

El avance en la construcción del nuevo estadio de La Romareda se hace evidente ya desde los exteriores de la parcela, pero la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha querido comprobar este jueves a pie de obra el estado de los trabajos junto con los responsables del diseño del campo de fútbol. La regidora, eso sí, no ha convocado a los medios de comunicación, por lo que ha podido eludir alguna de las preguntas que ahora mismo sobrevuelan el proyecto, como el coste que tendrá que asumir la ciudad para que la FIFA elija a la capital aragonesa como sede.

La elección de este día para la visita de Chueca no es casual y es que este jueves 11 de junio se celebra el partido inaugural del Mundial 2026 que organizan EEUU, México y Canadá. Eso quiere decir que ya solo quedan cuatro años para que comience la cita mundialista que albergará España, Portugal y Marruecos y en la que Zaragoza aspira a tener un papel importante, si bien por el aforo del nuevo estadio solo podrá acoger partidos hasta octavos de final.

Los trabajos han superado con éxito su etapa más compleja y delicada, explica Chueca

Así, en una nota difundida por el Gobierno municipal, la alcaldesa ha subrayado que "las obras del nuevo templo zaragocista avanzan a un ritmo extraordinario y con el cumplimiento riguroso de los plazos establecidos", con lo que la capiral aragonesa "reafirma su firme posicionamiento y su sólida candidatura para convertirse en sede oficial de la Copa del Mundo de la FIFA en el año 2030". "Con la mirada puesta en el futuro del deporte y en la proyección exterior de nuestra ciudad", la regidora ha manifestado "el profundo orgullo que supone ver cómo el nuevo equipamiento toma forma día tras día".

La alcaldesa ha querido mandar así un mensaje claro a la FIFA. Zaragoza estará preparada y no tiene dudas de su participación en el Mundial de 2030 a diferencia de lo que han manifestado otras sedes que inicialmente se daban por seguras, como Bilbao y San Sebastián. Las ciudades vascas plantean ahora compartir su candidatura para sufragar los costes a medias, unos costes que el ayuntamiento de la capital aragonesa dice desconocer pero que a los que habría que hacer frente por exigencia precisamente del organismo que manda en el fútbol internacional.

El desarrollo de las obras

Sobre el desarrollo de las obras, la alcaldesa ha explicado que los informes técnicos confirman que "los trabajos han superado con éxito su etapa más compleja y delicada: la cimentación profunda y la ejecución estructural bajo rasante". Con los cimientos completamente consolidados y el grueso de las estructuras de los sótanos terminado, "la geometría definitiva del estadio empieza a ser visible desde el exterior, marcando un hito visual para los ciudadanos, que a partir ahora irán viendo cómo se levanta la figura de todo el edificio", ha explicado.

Por zonas, en el Gol Sur "ya se ve la estructura en altura, que se encuentra totalmente finalizada, a falta de la cubierta, lo que permite apreciar con total claridad la envergadura, la inclinación y la futura capacidad de esta grada". Actualmente, los operarios se centran con intensidad en "el montaje de las vigas portagradas, elementos sobre los cuales se instalarán los asientos en las fases posteriores del proyecto".

Las obras en el Gol Norte siguen de cerca la estela del Gol Sur, que es la zona más avanzada

Mientras, en la Tribuna Este, junto al paseo de Isabel La Católica, los esfuerzos se concentran en la segunda planta, avanzando en paralelo con la ejecución de los grandes pórticos del nivel intermedio y el desarrollo de los taludes que conformarán la grada inferior. En esta zona ya se empieza a diferenciar nítidamente la dualidad del diseño arquitectónico: por un lado, la estructura del graderío deportivo y, por el otro, el sector destinado a los usos terciarios, cuyo destino todavía no se ha desvelado pese a que la sociedad Nueva Romareda cuenta ya con un estudio sobre las mejores opciones para ocupar esos miles de metros cuadrados.

Por su parte, el Gol Norte sigue de cerca la estela de progreso marcada por el Gol Sur, y los equipos técnicos continúan levantando la estructura de pórticos y se progresa activamente en la consolidación de la futura fachada que lindará con el entorno del Auditorio de Zaragoza.

Por último, en la Tribuna Preferente, junto a la plaza de Eduardo Ibarra, el sector avanza con paso firme y seguro después de haber concluido la cimentación y losas de los sótanos del nivel -2, donde estarán, entre otros espacios, la entrada al terreno de juego, los vestuarios o la sala de prensa, mientras que el nivel -1 se encuentra ya en una fase muy avanzada de ejecución. Asimismo, se trabaja de forma coordinada en el túnel de accesos principales que comunicará el recinto directamente desde la calle Juan II de Aragón.

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210 operarios y 10 grúas

Este ritmo de trabajo "tan exigente", ha mencionado Chueca, es el resultado directo de "una planificación logística de primer nive"l. En la actualidad operan de forma simultánea en el recinto un total de diez grúas-torre de proporciones gigantescas, encargadas del izado de los elementos estructurales de gran tonelaje. El factor humano es igualmente clave: una media de 210 trabajadores desempeñan sus funciones sobre el terreno organizados de forma eficiente en dos turnos diarios, cubriendo jornadas de lunes a sábado.